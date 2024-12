Prédateur sexuel en Thurgovie 15 ans de prison pour avoir drogué et violé huit femmes et sept filles

La justice thurgoviennne a reconnu un homme de 39 ans coupable d'avoir violé, agressé sexuellement, drogué, violé et filmé, entre autres, sept enfants et huit femmes. La plus jeune victime n'avait que quatre ans. Le verdict a été prononcé jeudi.