Postfinance victime d'une panne majeure ce jeudi soir

Postfinance est victime d'une panne importante ce jeudi soir en Suisse. C'est ce qu'indiquent de nombreux messages publiés sur le portail des perturbations «allestörungen.ch».
Publié: 18:06 heures
Dernière mise à jour: 18:14 heures
Panne majeure ce jeudi sur l'application Postfinance.
Photo: Sven Thomann
Alexander Terwey

Gros problèmes chez Postfinance jeudi soir. Plusieurs centaines d'utilisateurs ont signalé un dérangement sur «allestörungen.ch». Une grande partie des messages de perturbation concerne le login mobile et la connexion sur la banque en ligne. Plus de 800 messages ont ainsi été reçus.

Lausanne, comme Zurich et Berne, est particulièrement touchée. Sur X, certains utilisateurs, notamment en Suisse romande, signalent les problèmes avec leur login. Un utilisateur écrit que la connexion ne fonctionne plus chez lui. Un autre confirme: «Oui, ils sont en panne en ce moment.»

Postfinance a également réagi sur X. On peut y lire: «En raison d'un problème technique, les services bancaires en ligne, l'application PostFinance et les paiements par carte ne sont actuellement que partiellement disponibles. Nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre le problème et vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.»

Développement suit

