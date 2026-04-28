La Suisse et la Serbie renforcent leurs liens. En visite à Belgrade mardi, Guy Parmelin a signé un accord d’innovation et lancé un programme de coopération 2026-2029, soutenant l’intégration européenne et la transition verte de la Serbie.

La Suisse et la Serbie lancent un nouveau partenariat

La Suisse et la Serbie lancent un nouveau partenariat

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse et la Serbie veulent renforcer leurs relations. Les deux pays ont lancé mardi un nouveau programme de coopération, à l'occasion d'une visite d'Etat du président de la Confédération Guy Parmelin à Belgrade. Un accord en matière d'innovation a aussi été signé.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Le nouveau programme de coopération porte sur la période de 2026 à 2029. «Il soutient le chemin de la Serbie vers l’intégration dans l’UE par l’innovation, des finances publiques renforcées et la transition verte», écrit Parmelin sur le réseau social X.

Dans un communiqué, le Département fédéral de l'économie (DEFR) précise que ce programme met l’accent sur la gouvernance démocratique, le développement économique, le renforcement de la formation professionnelle de base, le changement climatique et le développement urbain durable.

Anniversaire des relations

Le président de la Confédération avait été invité en Serbie pour une visite d'Etat à l'occasion du 110e anniversaire des relations diplomatiques entre Berne et Belgrade. Il a notamment rencontré le président Aleksandar Vucic et le premier ministre Duro Macut.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Sur X, Vucic a affirmé avoir discuté avec son hôte «de toutes les questions politiques et économiques importantes ainsi que des plans stratégiques. La Suisse est l’un des plus grands investisseurs dans notre pays», a-t-il relevé, se disant «particulièrement ravi de l’amélioration de la coopération entre nos pays».

Un accord sur un programme bilatéral en matière d’innovation a en outre été signé durant cette visite. Il vise à accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et services et à renforcer la collaboration entre le secteur privé et les chercheurs.

Droits humains

En outre, les deux pays se sont accordés sur le lancement d’un dialogue régulier sur les droits humains, ajoute le DEFR. Qui rappelle que «la stabilité et la prospérité dans les Balkans occidentaux sont, de longue date, une priorité de la politique étrangère» de la Confédération.

Durant ses entretiens, Parmelin a en outre souligné l’importance de la normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo pour garantir une paix et une stabilité durables. Il a réaffirmé la volonté de la Suisse de s’engager pour le dialogue.

Lundi, la Suisse avait déjà lancé un nouveau programme de coopération pour le Kosovo. Doté d'un budget de 64,5 millions de francs, ce projet vise à promouvoir la gouvernance démocratique, le développement économique et le «développement humain équitable».

Guy Parmelin se rendra mercredi en Macédoine du Nord. Il s'agira de la première visite d'un président de la Confédération dans ce pays.