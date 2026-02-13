DE
FR

«Un crime sanglant»
Deux corps découverts dans une maison au Tessin

Deux corps ont été découverts dans une maison à Gnosca, au Tessin. La police évoque un crime sanglant et exclut l’intervention d’un tiers.
Publié: 10:34 heures
La police a découvert deux corps dans une maison au Tessin.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police a découvert le corps d'une femme et d'un homme dans une maison à Gnosca (TI), dans la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte a été donnée vers 03h00, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

La police évoque un «crime sanglant». Selon les premiers éléments, aucune autre personne n'est impliquée. L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre ne donneront aucune autre information. Gnosca est un petit village situé sur la commune de Bellinzone.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus