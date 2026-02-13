Deux corps ont été découverts dans une maison à Gnosca, au Tessin. La police évoque un crime sanglant et exclut l’intervention d’un tiers.

Deux corps découverts dans une maison au Tessin

ATS Agence télégraphique suisse

La police a découvert le corps d'une femme et d'un homme dans une maison à Gnosca (TI), dans la nuit de jeudi à vendredi. L'alerte a été donnée vers 03h00, indique-t-elle vendredi dans un communiqué.

La police évoque un «crime sanglant». Selon les premiers éléments, aucune autre personne n'est impliquée. L'enquête se poursuit. Les forces de l'ordre ne donneront aucune autre information. Gnosca est un petit village situé sur la commune de Bellinzone.