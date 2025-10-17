Deux affiches politiques des Jeunes UDC, initialement interdites à Bâle-Ville, sont finalement autorisées. Le Tribunal administratif a tranché en faveur des Jeunes UDC, contredisant la décision initiale des autorités cantonales.

ATS Agence télégraphique suisse

Les deux affiches incriminées présentent les mêmes dessins et ne se distinguent que par l'inscription qui les accompagne. On peut y voir un homme au visage masqué avec un couteau à la main et un individu en manteau, portant une écharpe aux couleurs de l'arc-en-ciel et tenant un spray à graffitis. L'une des affiches contient l'inscription «Stopper l'attaque sur notre liberté!» et l'autre «Stopper l'antisémitisme islamiste et woke!»

Le Tribunal administratif donne tort au Canton

Dans son jugement du 23 septembre dernier, le Tribunal administratif de Bâle-Ville a constaté que l'illustration de l'homme au visage masqué se dirigeait contre l'idéologie politique de l'islamisme et non pas contre la communauté religieuse des musulmans. Il l'a donc jugée acceptable en lien avec le slogan évoquant cet aspect, contrairement au département cantonal de la construction et des transports. Ce dernier avait donné uniquement son feu vert à l'autre illustration.

Les Jeunes UDC avaient démarré leur campagne d'affichage au printemps 2024 après avoir constaté une «véritable campagne d'antisémitisme» en Suisse suite aux attentats terroristes du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, écrivent-ils.

L'autorité responsable avait alors interdit les deux affiches. En deuxième instance, le département n'avait interdit que celle contenant l'inscription faisant allusion à l'islamisme. Les Jeunes UDC ont fait remonter ce cas au Tribunal administratif et ont obtenu raison.