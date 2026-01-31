DE
FR

En douze revendications
Jacqueline de Quattro veut sévir contre la criminalité en Suisse

Lors de son assemblée à Genève, le PLR a lancé son plan «Protégeons la population suisse!». Peines plus sévères et contrôle aux frontières renforcé figurent parmi ses 12 propositions pour combattre la criminalité.
Publié: il y a 48 minutes
«La sécurité des citoyens doit redevenir une priorité», a déclaré la conseillère nationale Jacqueline de Quattro.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le PLR veut mieux lutter contre la criminalité en Suisse. Suppression du sursis pour les crimes violents et sexuels, hausse des effectifs de la police et de la justice ou encore détention provisoire prolongée à 48 heures figurent parmi ses douze revendications. «La sécurité des citoyens doit redevenir une priorité», a déclaré la conseillère nationale Jacqueline de Quattro devant les quelque 300 délégués du PLR réunis en assemblée samedi matin à Genève. «Les réseaux criminels internationaux sont bien là», a relevé la Vaudoise en préambule à la présentation du papier de position «Protégeons la population suisse!».

A ses côtés, le conseiller d'Etat bernois Philippe Müller a refusé que le droit d'asile soit dévoyé «pour couvrir des activités criminelles». Contrôles plus rapides aux frontières, maintien des accords de Schengen et de Dublin menacés par l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», et renforcement des accords de réadmission figurent parmi les revendications du PLR.

Face à un système judiciaire qui se concentre sur les droits des délinquants, le parti prône des peines de prison fermes, davantage de places de détention, l'introduction de la surveillance électronique dynamique pour les auteurs de certains crimes violents ainsi que la tolérance zéro pour le trafic de drogue. Le papier de position a été adopté à une très large majorité.

Gagner les élections

Sans vouloir plaire à tout le monde, le PLR se positionne comme une force politique pragmatique et réaliste, a défendu en ouverture de l'assemblée son coprésident, le conseiller aux Etats Benjamin Mühlemann, avant de critiquer une rhétorique de plus en plus tapageuse dans le monde politique. «Nous n'allons pas construire le pays à coup d'invectives, mais par le débat», a déclaré le Glaronais.

A lire aussi
«Les criminels ne risquent pas grand-chose en Suisse»
interview
Jacqueline de Quattro inquiète
«Les criminels ne risquent pas grand-chose en Suisse»
La Suisse impliquée dans un coup de filet international pour délits d’initiés
Informations confidentielles
La Suisse impliquée dans un coup de filet international pour délits d’initiés

«Nous ne voulons pas de promesses populistes», a poursuivi sa coprésidente Susanne Vincenz-Stauffacher. Et de pointer du doigt la gauche et l'UDC, mais aussi le Centre, qui «se rallie de plus en plus au groupe des assistés» et vise «un second siège au Conseil fédéral». «Nous ne voulons pas d'un Conseil fédéral à majorité de gauche. Nous allons gagner les élections», a assuré la conseillère nationale st-galloise.

Que pensez-vous de l'augmentation de la TVA?

Le Conseil fédéral souhaite augmenter la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'armée et la sécurité. Que pensez-vous du plan de réarmement et de son financement avec une augmentation des impôts?
Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis!

Le Conseil fédéral souhaite augmenter la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'armée et la sécurité. Que pensez-vous du plan de réarmement et de son financement avec une augmentation des impôts?
Participez à notre sondage et donnez-nous votre avis!

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Articles les plus lus
    Articles les plus lus