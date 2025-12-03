ATS Agence télégraphique suisse
Une opération internationale menée mardi a conduit à plusieurs interventions liées à des soupçons de délits d’initiés, y compris en Suisse. Le Ministère public de la Confédération a indiqué mercredi que cinq personnes font désormais l’objet de procédures pénales dans ce dossier.
A part en Suisse, des interventions dans le cadre de plusieurs procédures pénales du MPC pour présomption de délits d’initiés ont eu lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, précise le ministère public dans son communiqué. Les procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.
