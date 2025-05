1/4 La planification de la prévoyance est extrêmement importante. Photo: Getty Images

Robin Wegmüller

Prévoir ne suffit plus: encore faut-il le faire comme il faut. De nombreux Suisses épargnent pour leur troisième pilier sans savoir que le retrait de la prévoyance privée est soumis à des impôts. Et le nombre de comptes ouverts pour le troisième pilier joue un rôle important. Des milliers de francs d'économies sont à la clé.

Comment le troisième pilier est-il imposé?

Lorsque l'on retire de l'argent de son troisième pilier, des impôts sur les retraits de capitaux sont dus pour l'année correspondante. «Ce taux d'imposition est certes généralement plus bas que l'impôt sur le revenu, mais il est progressif au niveau de la Confédération et de la plupart des cantons», explique à Blick, Tashi Gumbatshang, responsable du centre de compétences Conseil en patrimoine et prévoyance chez Raiffeisen Suisse. En d'autres termes, plus les futurs retraités retirent d'argent de leur troisième pilier au cours d'une année, plus le taux d'imposition est élevé.

Pourquoi est-il avantageux d'avoir plusieurs comptes pour son troisième pilier?

Le troisième pilier peut être retiré au plus tôt cinq ans avant, et jusqu'à, l'âge de référence AVS. Actuellement, il s'agit donc de six années, de 60 à 65 ans inclus. En outre, lors de la clôture d'un compte, c'est tout ou rien. Un retrait partiel n'est pas possible. Les futurs retraités peuvent toutefois dissoudre différents comptes en étalant le processus sur plusieurs années.

Et c'est justement ce retrait échelonné du troisième pilier qui permet de faire des économies grâce au barème fiscal progressif, comme l'explique Tashi Gumbatshang. Par exemple, si à 60 ans vous retirez 250'000 francs de votre troisième pilier, vous devrez payer un tarif fiscal élevé. Mais si vous retirez de vos comptes 50'000 francs par année sur une période de cinq ans, vous aurez un taux d'imposition plus bas.

Par ailleurs, si vous travaillez plus tard que l'âge de référence, vous pourrez percevoir votre troisième pilier pendant cinq années supplémentaires, soit jusqu'à 70 ans.

Quelle est l'ampleur des économies que l'on peut réaliser?

«Les progressions dans les cantons sont très différentes», estime l'expert en prévoyance. «Cela va de cantons où la progression est très faible à des cantons où la progression n'intervient qu'à partir d'un certain montant.» Ainsi, l'ampleur des économies est variable.

Prenons l'exemple pour un montant de 250'000 francs. Selon les calculs de prévoyance de Raiffeisen, cela correspond à un versement annuel de 2650 francs sur 35 ans, à condition que l'épargne soit investie dans un fonds de prévoyance en actions. Selon le canton, un retrait échelonné permettrait de réaliser des économies d'impôts de près de 8000 francs!

A titre de comparaison, le taux d'imposition du canton de Berne se situe dans la moyenne suisse.

À partir de quel montant est-il judicieux d'ouvrir plusieurs comptes?

La règle est la suivante: à partir de 50'000 francs sur un compte de prévoyance privée, il est judicieux d'envisager une autre solution pour son troisième pilier. D'autres facteurs tels que le montant de la fortune ou le domicile fiscal jouent un rôle important.

Puis-je théoriquement avoir un nombre infini de comptes de ce type? «En principe, la loi ne fixe pas de limite stricte quant au nombre de comptes que l’on peut ouvrir dans le cadre du troisième pilier», répond Tisha Gumbatshang. «Un prestataire peut toutefois en limiter le nombre.» En règle générale, Raiffeisen recommande au maximum six comptes pour le troisième pilier.

La caisse de pension et le conjoint entrent également en ligne de compte. En effet, «tous les retraits de capitaux, par exemple du deuxième et du troisième pilier, effectués au cours de la même année civile sont additionnés, y compris ceux des conjoints». Celui qui retire sa prévoyance professionnelle la même année que son troisième pilier peut donc être touché par un taux d'imposition plus élevé.

Quel rôle cela joue-t-il dans le cas de l'achat d'un logement?

Un Suisse sur trois utilise ses fonds de prévoyance pour acquérir un logement. Mais le nombre de comptes ne joue aucun rôle lors du retrait anticipé du troisième pilier pour acquérir un logement. «Ici, il est permis de ne retirer qu'une partie de l'avoir d'un compte troisième pilier», explique Tashi Gumbatshang. Dans ce cas précis, il n'est donc pas nécessaire d'avoir plusieurs comptes.

Outre ce cas de figure, les personnes qui souhaitent se prémunir pour la période après la retraite sont tout de même encouragées à le faire.