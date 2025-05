La volatilité des marchés financiers en avril a affecté les caisses de pension suisses. UBS recommande aux investisseurs de rester vigilants et de diversifier leurs portefeuilles, malgré des signes d'apaisement dans les tensions commerciales internationales.

Pour UBS, les investisseurs doivent continuer à s'attendre à une volatilité élevée Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Les caisses de pension suisses ont réalisé une performance légèrement négative en avril, selon le relevé mensuel d'UBS publié vendredi. Celle-ci s'est établie en moyenne à -1,01% après déduction des frais. La performance s'est toutefois améliorée par rapport à mars, où elle s'inscrivait à -1,43%, selon l'étude d'UBS qui a passé au crible plus de 100 institutions de prévoyance. Le rendement de l'ensemble des caisses de pension est de -0,53% depuis le début de l'année.

Le mois dernier, la performance des petites caisses de pension, soit avec des actifs sous gestion inférieurs à 300 millions de francs, s'est avérée inférieure à celle des grandes caisses de pension comptant plus d'un milliard de francs d'actifs sous gestion, s'affichant respectivement à -1,11% et à -0,82%. Avec un rendement de -1,07%, les caisses de pensions de taille moyenne, avec des actifs entre 300 millions et 1 milliard, ont également fait moins bien que les grands instituts.

La performance moyenne des classes d'actifs a été majoritairement négative en avril. Les obligations en francs (1,45%) et l'immobilier direct (0,19%) ont été les seuls à afficher une progression positive. En revanche, l'immobilier indirect (-0,36%), les infrastructures (-0,99%), les actions suisses (-1,66%), les obligations en devises étrangères (-3,35%), les fonds spéculatifs (-4,26%), les actions mondiales (-4,8%) et les placements privés (-5,45%) sont tombés dans le rouge.

Le pic d'incertitude est passé

En avril, les marchés financiers ont connu de véritables montagnes russes, relève la banque aux trois clés dans son étude. L'annonce par le président américain Donald Trump de nouveaux droits de douane a entraîné une chute massive des cours. La suspension de ces tarifs pendant 90 jours, pour tous les pays à l'exception de la Chine, a ensuite apaisé les marchés. Plus tard dans le mois, les critiques du locataire de la Maison-Blanche à l'encontre du président de la Réserve fédérale américaine (Fed9, Jerome Powell, ont ravivé les inquiétudes et les actions américaines se sont retrouvées sous pression.

Pour UBS, les investisseurs doivent continuer à s'attendre à une volatilité élevée, même si le pic d'incertitude a déjà été dépassé. Même si la volonté de la Maison-Blanche d'ajuster sa politique commerciale nourrit l'espoir de progrès constructifs dans les négociations tarifaires en cours, le numéro un bancaire helvétique estime que la diversification du portefeuille à travers des obligations de qualité et l'or demeure essentielle dans un tel environnement.