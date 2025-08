Le conseiller aux Etats du Centre Pirmin Bischof estime que la Suisse devrait se montrer plus entreprenante vis-à-vis des Etats-Unis afin de réduire les droits de douane de 39%. Il propose, par exemple, de faire affaire dans le domaine de l'énergie.

1/5 Le Conseil fédéral devrait examiner la possibilité d'acheter de plus grandes quantités de gaz aux Etats-Unis, demande Pirmin Bischoff. Photo: keystone-sda.ch

Céline Zahno et Sophie Reinhardt

Dès jeudi prochain, les Etats-Unis imposeront des droits de douane de 39% sur les importations suisses. Mais le Conseil fédéral a-t-il vraiment dit son dernier mot?

Des parlementaires entrevoient encore une lueur d'espoir pour que ces droits de douane puissent être évités. Le conseiller aux Etats soleurois du Centre Pirmin Bischof en fait partie. «Il est important que le Conseil fédéral cherche immédiatement à établir un contact avec le président Trump», déclare-t-il à Blick. Il conseille à la présidente de la Confédération d'essayer d'obtenir un rendez-vous au plus vite.

Il ne croit pas aux contre-tarifs ou au durcissement des normes pour les entreprises américaines. «Cela n'impressionne pas les Américains. Trump est un faiseur de deals et il est fortement orienté vers l'argent. Il faut réfléchir aux offres concrètes qui permettraient de réduire l'excédent de la balance commerciale.»

La Suisse doit faire des promesses

Pirmin Bischof présente donc sa propre proposition: «L'Union européenne et la Corée du Sud ont toutes deux conclu un accord avec Trump. Et avec le même instrument: de grandes promesses dans le domaine énergétique.»

La Suisse continue d'importer de grandes quantités de pétrole et de gaz, par exemple du Nigeria, des pays arabes, mais aussi des Etats-Unis. «Le Conseil fédéral devrait examiner l'option d'acheter à l'avenir de plus grandes quantités aux Etats-Unis. Nous devrions rapidement faire une offre allant dans ce sens. Cela pourrait être décisif pour un accord», affirme-t-il.

L'UE comme modèle?

Bruxelles a promis au président américain des milliards de dollars pour l'achat d'énergie aux Etats-Unis. Les experts estiment néanmoins que l'UE n'achètera pas réellement de l'énergie pour une valeur de 750 milliards de dollars, le chiffre étant absurdement élevé.

L'élu soleurois a une stratégie similaire en tête. Quant à savoir si l'UE et la Corée du Sud tiendront leurs promesses, c'est une autre question. Pour Pirmin Bischof, elle est pour l'instant secondaire. «Dans cette situation, la Suisse devrait se montrer un peu moins ministérielle. Nous devrions être plus sûrs et faire des propositions innovantes.»

Le Conseil fédéral a déjà un accord énergétique avec les Etats-Unis sur le feu. Le ministre de l'Economie Guy Parmelin a déclaré lors d'un entretien avec la SRF que la Suisse devait «approfondir la possibilité» d'acheter du gaz américain, à l'instar de l'UE.