Une avancée majeure
Roche revendique des succès cliniques contre la sclérose en plaques

Roche annonce des résultats prometteurs pour son médicament fénébrutinib. Les essais cliniques montrent une réduction significative des récidives par rapport au tériflunomide et une efficacité comparable à l'Ocrevus pour la forme progressive.
Publié: il y a 24 minutes
Les détails seront présentés lors de prochains congrès médicaux.
ATS Agence télégraphique suisse

La multinationale pharmaceutique Roche assure avoir observé une concrétisation du critère primaire établi pour le premier des deux programmes cliniques avancés sur le médicament fénébrutinib, développé contre la sclérose en plaques, baptisé Fenhance 2. L'administration de la substance sur au moins 96 semaines a permis de réduire de manière sensible le taux annualisé de récidive de la maladie par rapport à un traitement au tériflunomide.

Le fénébrutinib a par ailleurs démontré une non-infériorité à l'Ocrevus (ocrélizumab) de Roche en matière de ralentissement de la forme primaire-progressive de la maladie dans le cadre du programme Fentrepid, indique un communiqué diffusé lundi. Sans s'aventurer à ce stade sur le terrain des données quantifiées, Roche promet de détailler les résultats de ces programmes de recherche à l'occasion de prochains congrès médicaux, une fois disponibles les conclusions du volet Fenhance 1 d'ici à la fin de l'an prochain.

