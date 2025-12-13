DE
Excellence oratoire
Le Nyonnais Alexandre Démétriadès lauréat du Champignac d'Or

Le député vaudois Alexandre Démétriadès remporte le Champignac d'Or 2025 pour son excellence oratoire. Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, obtient l'Argent. Le concours, existant depuis 1988, a récompensé 38 candidats cette année au Mont-sur-Lausanne.
Le Champignac d'Or va cette année à Alexandre Démétriadès, député et municipal de Nyon.
Le député vaudois et municipal de Nyon Alexandre Démétriadès décroche le Champignac d'Or 2025. «Main dans la main, les acteurs ont travaillé d'arrache-pied», a-t-il déclaré au Grand Conseil. Le politicien a reçu samedi la statuette dorée réservée au vainqueur.

Séverine Chavrier, directrice de la Comédie de Genève, obtient le Champignac d'Argent, une récompense «largement méritée», soulignent les organisateurs du concours oratoire. Sur RTS1, elle a déclaré en octobre: «Je suis là pour essayer de rectifier certaines vérités, qui sont importantes pour moi, mes équipes et la Comédie».

«Etoiles montantes»

Trois «étoiles montantes» du champignacisme sont également distinguées: le conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard obtient la mention «Hyperconnecté» pour la clarté de sa communication: «Je ne sais pas si j'ai été informé ou pas...», a-t-il affirmé sur les ondes de RTS-La Première.

Le porte-parole de l'Alliance SwissPass reçoit, lui, la mention «Vérité toute nue» pour son accès de sincérité: «Nous ne communiquons aucun chiffre exact», dit-il dans 24 heures. Enfin, le journaliste Antoine Membrez gagne la mention «Sonotone» pour son attention sans faille: «Il suffit de tendre l'oreille pour voir la différence», écrit-il dans le Quotidien jurassien.

Le Grand Prix du Maire de Champignac existe depuis 1988 et récompense les personnes qui se sont particulièrement distinguées au cours de l'année par leur excellence dans l'art oratoire. Cette année, 38 candidats s'affrontaient. Les récompenses ont été remises au Mont-sur-Lausanne.

