Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des individus se présentant comme des «chasseurs de pédophiles» appréhendant un suspect à la gare centrale de Zurich. La police met en garde contre de tels agissements et souligne les risques juridiques encourus.

Des tiktokers piègent un pédophile dans une gare suisse

Une vidéo sur les réseaux sociaux montre des «chasseurs de pédophiles» appréhendant un suspect.

Helena Graf et Qendresa Llugiqi

Jeudi soir, des individus se présentant comme des «chasseurs de pédophiles» ont mené une opération à la gare centrale de Zurich. Ils ont confronté un homme qu'ils accusent d'être pédophile, ont appelé la police et se sont filmés en train de le faire.

L'équipe à l'origine de cette opération est dirigée par Marvin Ojaghi, influenceur sur TikTok. Le trentenaire a récemment expliqué à Blick comment ils procèdent dans leur «chasse». Marvin se fait passer pour un enfant en ligne et discute avec des personnes soupçonnées de pédophilie. Lorsqu'elles lui proposent un rendez-vous, lui et son équipe se rendent sur place et confrontent le suspect.

«La personne est en liberté»

C'est ce qui s'est passé jeudi soir. La police de Zurich a confirmé l’opération à Blick. «La personne est en liberté», a expliqué le porte-parole Michael Walker. «Nous n’avions pas de motifs suffisants pour la placer en garde à vue.» D'après la police, une enquête est en cours. Si des poursuites pénales sont engagées, les «chasseurs de pédophiles» présents à la gare centrale seront probablement appelés à témoigner. Ils ne pourront donc pas rester anonymes.

«Ces détectives amateurs doivent s’attendre à devoir témoigner devant la police et le parquet, généralement en présence de l’accusé», explique Michael Walker, ce qui pourrait entraîner des conséquences pénibles.

Par ailleurs, la recevabilité des preuves recueillies par des particuliers devant les tribunaux est sujette à caution. Michael Walker souligne que de telles enquêtes secrètes sont juridiquement très complexes. «C’est pourquoi elles sont réservées à un personnel spécialement formé au sein des forces de police.»

300 pédophiles démasqués

En d'autres termes: les poursuites pourraient être abandonnées ou le suspect acquitté, car il n'est pas forcément encore passé à l'acte. La police rejette toute forme de justice privée, y compris de tels agissements. Le porte-parole Michael Walker prévient aussi que les détectives privés pourraient eux-mêmes commettre un délit.

Dans un entretien accordé à Blick, Marvin Ojaghi a déclaré avoir déjà appréhendé 298 personnes soupçonnées de pédophilie. Lui-même a grandi dans un foyer pour enfants et a été témoin de maltraitance dès son plus jeune âge. Il explique sa motivation: «Je veux montrer à mes followers que les personnes soupçonnées d'être des pédophiles viennent vraiment rencontrer un mineur!»

«Réaliser ses propres fantasmes de pouvoir»

La police de Zurich se montre sceptique. Elle estime que ces prétendus «chasseurs de pédophiles» sont souvent moins soucieux de la protection des enfants que de leur propre mise en valeur et de leur capacité à attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Michael Walker ne mâche pas ses mots: «Une bonne cause est utilisée pour légitimer l'humiliation, l'exposition, l'intimidation et les mauvais traitements infligés à autrui, et pour assouvir ses propres fantasmes de pouvoir.»

La vidéo de l'action à la gare de Zurich a été publiée par les «chasseurs de pédophiles». Leurs messages sont applaudis dans les commentaires. Reste à savoir si cette action aboutira à la condamnation d'un coupable ou si elle se contentera de faire le buzz sur internet.