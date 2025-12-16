Le journaliste Paul Gasnier remporte le prix Goncourt des détenus avec «La collision». Son roman, qui raconte la mort de sa mère dans un accident de vélo lors d'un rodéo urbain, a déjà vendu plus de 50'000 exemplaires.

ATS Agence télégraphique suisse

Le journaliste Paul Gasnier a remporté mardi le prix Goncourt des détenus avec «La collision» (Gallimard), a annoncé mardi le Centre national du livre (CNL). Le roman raconte la mort de sa mère dans un accident de vélo provoqué lors d'un rodéo urbain.

Ce prix est le premier à récompenser «La collision» qui, avec plus de 50'000 exemplaires vendus, est l'un des principaux succès de la rentrée littéraire de septembre. «C'est évidemment une très grande surprise pour moi car j'étais convaincu que mon livre allait passer sous les radars», s'est félicité Paul Gasnier, journaliste de l'émission Quotidien (TMC), lors de la remise du prix.

Son premier roman raconte, sans pathos, l'accident mortel de sa mère en 2012 à Lyon et l'enquête qu'il mène pour tenter de comprendre comment un tel événement a été rendu possible.

Lectorat sans concession

Paul Gasnier estime que l'intérêt des lecteurs peut être lié au fait que le livre traite de «la délinquance et de l'insécurité, des sujets très peu abordés par la littérature alors qu'ils sont très présents dans les conversations, les médias et la politique».

Depuis sa sortie, il a présenté «La collision» dans plusieurs établissements pénitentiaires, comme Châteaudun ou Brest: «c'était des échanges ardus parce que les détenus sont des lecteurs impitoyables», avec «des questions vraiment très aiguisées et qui étaient liées au pardon, à la vengeance, à la responsabilité».

Créé en 2022, le Goncourt des détenus est issu des délibérations de 600 jurés au sein de 45 établissements pénitentiaires de toute la France, y compris d'outre-mer.

Le processus s'est achevé par une délibération finale de dix détenus, hommes et femmes, réunis à huis clos au Centre national du livre à Paris. L'objectif de ce prix soutenu par les ministères de la Culture et de la Justice sous le patronage de l'Académie Goncourt vise à «rendre les personnes détenues actrices d'un prix littéraire en valorisant leur capacité critique», selon le CNL.

Un détenu, tenu à l'anonymat, a expliqué que, n'étant «pas grand lecteur» avant la prison, il avait «plongé dans la lecture» grâce au prix Goncourt et avait pu ainsi «s'évader par l'esprit».



