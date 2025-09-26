La Suisse n'envisage pas de rationner le gaz cet hiver, contrairement aux années précédentes. L'UE n'ayant fixé aucun objectif d'économie, Berne ne prévoit pas de réduction de la consommation, mais reste prête à s'adapter si la situation évolue.

La Suisse n'envisage pas de rationner le gaz cet hiver

Pas de réduction de la consommation

Pas de baisse obligatoire de la consommation de gaz cet hiver en Suisse. Photo: IMAGO/Panama Pictures

La Suisse ne devra à première vue pas rationner le gaz utilisé pour le chauffage cet hiver, contrairement aux années précédentes. L'UE n'a fixé aucun objectif volontaire d'économie, indique le Conseil fédéral vendredi dans un communiqué. Berne ne prévoit donc pour l'heure pas de réduire la consommation de gaz.

Depuis l'hiver 2022-2023, la Suisse participait solidairement à l'objectif volontaire d'économie de gaz de l'UE décidé pour éviter les ruptures dans l'approvisionnement énergétique. Elle avait ainsi réduit sa consommation de 22% pendant l'hiver 2022-2023, de 21% en 2023-2024 et de 17% en 2024-2025.

Comme l'UE a renoncé à son objectif de rationnement pour le prochain hiver, la Suisse ne prévoit pas d'économie de gaz particulière. Si la situation de l'approvisionnement devait se détériorer au cours des mois à venir en Europe, ou si un objectif devait tout de même être fixé, Berne pourrait y adhérer à brève échéance, indique le Conseil fédéral. La Suisse est totalement dépendante des importations de gaz.