Pas de dégât grave
Un violent séisme de magnitude 6,5 a secoué Mexico

Un séisme a secoué Mexico et ses environs le 2 janvier 2026, avec un épicentre proche de San Marcos, dans l'État de Guerrero. Mais aucun dégât grave n’a été signalé.
Publié: il y a 41 minutes
La présidente mexicaine Claudia Sheibaum a suspendu sa conférence de presse quotidienne suite au séisme qui a frappé Mexico.
La secousse a été ressentie dans plusieurs quartiers de la capitale et a contraint la présidente du pays, Claudia Sheinbaum, à suspendre sa conférence de presse quotidienne. L'épicentre est situé à 15 kilomètres de San Marcos, dans l'Etat de Guerrero (sud), a indiqué Mme Sheinbaum à son retour au Palais national, quelques minutes après la secousse.

La dirigeante a indiqué qu'à ce stade il n'y avait pas de signalements de «dégâts graves», ni à Mexico ni dans l'Etat de Guerrero. La ville de San Marcos est elle-même à quelques kilomètres de la célèbre station balnéaire d'Acapulco.

Pays vulnérable

Le Mexique est situé sur cinq plaques tectoniques, ce qui en fait l'un des pays les plus vulnérables aux tremblements de terre, en particulier sur cette côte Pacifique.

En 1985, un séisme de magnitude 8,1 a ravagé une grande partie du centre et du sud du Mexique, faisant des milliers de morts et causant de graves dégâts à Mexico.

Le 19 septembre 2017, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a tué 369 personnes, la plupart dans la capitale. Le même jour, en 2022, le centre du Mexique a été frappé par un autre séisme, quelques heures seulement après la participation de millions de personnes à un exercice de sécurité simulant un tremblement de terre.

