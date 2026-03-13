Le PS argovien doit décider du futur de Cédric Wermuth pour un 5e mandat à Berne. En raison des statuts limitant les mandats, son investiture doit être approuvée à la majorité des deux tiers.

Le PS argovien vote sur un 5e mandat pour Cédric Wermuth

Le PS argovien vote sur un 5e mandat pour Cédric Wermuth

ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller national argovien Cédric Wermuth, co-président du PS suisse, entend se représenter aux élections fédérales de 2027. En raison d'une règle de la section cantonale qui limite le nombre de mandats, les délégués devront à nouveau approuver son investiture à la majorité des deux tiers.

La direction du PS argovien propose aux délégués une nomination anticipée de Cédric Wermuth, annonce-t-elle vendredi. Or les statuts de la section cantonale exigent, pour les sièges fédéraux et cantonaux, une nomination à la majorité des deux tiers des délégués après douze ans de mandat.

Quatrième mandat, vers un cinquième?

Cette règle spécifique vise à garantir que les élus du parti conservent «un ancrage solide» auprès de leur base électorale, selon le communiqué. La décision sera donc soumise au vote des délégués lors du congrès ordinaire de la section, le 25 avril prochain.

Agé de 40 ans, Cédric Wermuth siège au Conseil national depuis 2011. Il en est actuellement à son quatrième mandat. Les délégués du PS argovien avaient déjà levé pour lui à l'unanimité la limite de mandats en vue des élections fédérales de 2023.

Pour le parti cantonal, le maintien de M. Wermuth à Berne est stratégique, car il permet de coupler son mandat parlementaire avec la co-présidence du PS suisse. L'intéressé briguera d'ailleurs aussi sa réélection à la tête du parti national à l'automne 2026, souligne la section cantonale, d'où la nécessité de savoir au plus vite s'il pourra la représenter aux élections de 2027.