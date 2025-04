En Europe et dans le monde, ce traité marque l’origine de la neutralité helvétique et du droit international. Photo: keystone-sda.ch

Le traité de paix perpétuelle de Fribourg de 1516 sera inscrit au Registre international «Mémoire du Monde» de l’UNESCO. Ce document, qui faisait suite à la bataille de Marignan, instaurait une paix durable entre la Suisse et la France.

Portée par la Commission suisse pour l’UNESCO, cette inscription est le fruit d’une collaboration entre la France et la Suisse, a indiqué lundi l'Etat de Fribourg. Le traité est un document négocié entre le Royaume de France et le Corps helvétique dans le but d’établir la paix entre les deux nations et leurs alliés, par la neutralisation des engagements de mercenaires suisses.

Pour beaucoup, en Europe et dans le monde, ce traité marque l’origine de la neutralité helvétique et annonce les prémices du droit international. Il faisait parallèlement de la Suisse un lieu propice aux rencontres destinées à encourager le dialogue. A l'automne, un événement officiel célèbrera à Fribourg cette inscription.

Cette candidature avait reçu le soutien de personnalités, à l’instar d’Emmanuel Macron lors de sa visite d’Etat à Berne le 15 novembre 2023. C'est le 10 avril que le Conseil exécutif de l'UNESCO a validé les inscriptions pour le cycle de nomination 2024-2026 parmi lesquelles figure le traité de paix perpétuelle.