Le Portail des Nations, futur centre de visiteurs de l'ONU à Genève, ouvrira ses portes dans deux mois. Inauguré par Guterres et Cassis, il promet une expérience éducative unique sur les enjeux globaux.

ATS Agence télégraphique suisse

Une nouvelle étape est franchie pour le Portail des Nations à Genève. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le conseiller fédéral Ignazio Cassis ont inauguré lundi le futur centre de visiteurs qui devrait accueillir 180'000 personnes par an.

«J'ai toujours pensé que nous devrions parler d'une manière que chacun comprend», a affirmé le Portugais devant environ 200 invités. Le nouveau centre sera «un portail vers la paix», une plateforme vers la justice, a-t-il ajouté, se réjouissant d'une valorisation de la Genève internationale.

Annoncé pour 2023, puis pour 2025, ce nouvel écrin aura pris du retard. L'ouverture au public est désormais prévue dans environ deux mois. Ce futur centre de visiteurs «est un choix politique, un choix en faveur du dialogue», a insisté de son côté le conseiller fédéral.

Porté par Pictet

Le projet a été porté depuis de nombreuses années par le banquier et mécène genevois Ivan Pictet. L'enveloppe budgétaire a largement dépassé les 27,5 millions de francs prévus. Il aura fallu trois ans pour finaliser la scénographie, baptisée «ensemble».

Sur 1000 m2, le public, qui pourra accéder depuis la Place des Nations sans contrôle de sécurité, se verra expliquer de manière éducative le multilatéralisme et les solutions apportées par l'ONU. Pendant une expérience d'une heure, les curieux pourront se frotter à des thématiques comme la santé et l'environnement et seront immergés dans une réplique de l'Assemblée générale de l'ONU où ils voteront.

L'ONU sera seule propriétaire du dispositif. Pour Genève, cet outil permettra de montrer l'importance de l'écosystème qui a été affecté par les coupes américaines et d'autres pays. «C'est une ouverture sur le canton, sur la région, sur le monde», a expliqué à Keystone-ATS la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet.

Et «c'est juste le bon moment» pour le faire avec les défis liés aux restrictions financières, a-t-elle ajouté, alors que la Fondation pour Genève et le Club diplomatique de Genève célèbrent tous les deux leurs 50 ans. Le slogan «Genève oeuvre pour le monde» a été choisi pour montrer l'importance au quotidien pour tous les individus de ce qui se décide dans cet écosystème.