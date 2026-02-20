DE
FR

«La science informe mais les humains décident»
L'ONU crée une commission pour superviser le contrôle humain de l'IA

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, appelle à moins de battage et de peur sur l'IA. Il annonce la création d'une commission de l'ONU pour superviser le contrôle humain de cette technologie.
Publié: 07:16 heures
«Si nous voulons que l'IA serve l'humanité, notre politique ne peut se fonder sur des paris», a déclaré António Guterres.
Photo: IMAGO/ANI News
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le secrétaire général de l'ONU António Guterres a souhaité vendredi «moins de battage et moins de peurs» autour de l'intelligence artificielle (IA). Il a annoncé la création d'une commission de l'ONU pour se pencher sur le «contrôle humain» de cette technique.

«La science informe mais les humains décident. Notre but est de faire du contrôle humain une réalité technique, pas un slogan», a dit António Guterres au sommet mondial sur l'IA, qui s'achève vendredi à New Delhi.

Il a ainsi annoncé la formation d'une commission de 40 scientifiques internationaux «pour compléter nos connaissances sur l'IA et évaluer ses vrais effets sur les économies et les sociétés pour que tous les pays, quelle que soit leur capacité en IA, aient la même clarté».

«Nous fonçons dans l'inconnu»

«Si nous voulons que l'IA serve l'humanité, notre politique ne peut se fonder sur des paris, sur du battage ou de la désinformation. Nous avons besoin de faits que nous pouvons croire et partager», a insisté António Guterres. «Quand nous comprendrons ce que les systèmes peuvent faire et ne pas faire, nous pourrons prendre des mesures pour mettre en place des protections plus intelligentes et adaptées aux risques», a-t-il poursuivi.

A lire aussi
La Suisse accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA
Guy Parmelin le confirme
La Suisse accueillera le prochain sommet mondial sur l'IA
Bill Gates annule son discours au sommet mondial sur l'IA à la dernière minute
Dossiers Epstein
Bill Gates annule son discours au sommet mondial de l'IA à la dernière minute

«Nous fonçons dans l'inconnu. L'innovation liée à l'IA avance à la vitesse de la lumière et dépasse notre capacité collective à la comprendre et encore plus à la gouverner», a insisté le patron de l'ONU. «Le message est simple: moins de battage, moins de peurs, plus de faits et de preuves», a-t-il conclu.

Quatrième du genre, le sommet de New Delhi réunit dirigeants politiques et tout le gratin du secteur technologique pour se pencher sur l'impact de l'IA. Il doit accoucher d'une déclaration commune dans la journée.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus