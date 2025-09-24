DE
80e Assemblée générale de l'ONU
Keller-Sutter alerte sur la montée des dérives autoritaires

A l’ONU, la présidente de la Confédération a mis en garde contre les dérives autocratiques et la fragilisation du multilatéralisme. Elle a souligné l’importance du droit international et plaidé pour rendre à Genève son rôle comme centre opérationnel des Nations unies.
Karin Keller-Sutter a mis en garde, devant l'Assemblée générale de l'ONU, contre les tendances autocratiques.
Photo: keystone-sda.ch
ATS

Dans son discours à l'occasion de la 80e Assemblée générale de l'ONU à New York, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a mis en garde mercredi contre les tendances autocratiques dans le monde. Elle a appelé au maintien du multilatéralisme. 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création des Nations unies, le monde vit une nouvelle époque de bouleversements politiques et économiques extrêmement violents, a déclaré Mme Keller-Sutter. Les tendances autocratiques se renforcent et le libre-échange est mis à l'épreuve.

Trop de guerres font à nouveau rage, qui plongent les populations dans des souffrances intolérables, a poursuivi la présidente. Une paix juste et durable semble toujours hors de portée au Proche-Orient et en Ukraine. «Que valent tous les acquis de la civilisation s’ils ne contribuent pas concrètement à la liberté, à la sécurité et à la prospérité, si leurs avantages ne deviennent pas tangibles pour les populations dans leur vie de tous les jours ?», a demandé la Saint-Galloise.

Coopération indispensable

En fin de compte, le droit international, y compris la Charte des Nations unies, risque de devenir lettre morte, a-t-elle averti. Les organisations internationales et l'ONU sont indispensables à la cohabitation pacifique et à la prospérité économique, a souligné Mme Keller-Sutter.

Elles sont aussi essentielles pour résoudre les défis tels la migration, le changement climatique, la transition numérique et la stabilité financière mondiale.

Toute organisation internationale forte a besoin de membres forts. «Et quand je dis forts, je ne parle pas de force par la taille ou la puissance militaire. Je parle d’États qui soient en mesure de permettre à leurs citoyens de s’épanouir – et je dirais aussi de s’exprimer – librement en toute sécurité», a-t-elle précisé.

Et de plaider pour la Genève internationale. En tant que premier centre opérationnel onusien, elle dispose d'une forte expertise dans de nombreux domaines cruciaux pour l'avenir. Genève est un écosystème sans égal pour réfléchir, discuter et agir ensemble.

