Le changement climatique rend la Suisse plus vulnérable, affirme la directrice de l'Office fédéral de l'environnement. Un entretien sur la catastrophe de Blatten, la chaleur dans les villes et la position du conseiller fédéral UDC Albert Rösti.

Les dangers naturels «plus fréquents et plus intenses»

1/8 La directrice de l'OFEV Katrin Schneeberger met en garde contre les conséquences du changement climatique. Photo: Nathalie Taiana

Raphael Rauch et Hannes Boos

Madame Schneeberger, nombreux sont ceux qui ont pris la fuite lorsqu'Albert Rösti est devenu conseiller fédéral il y a deux ans et demi. Pourquoi êtes-vous restée?

Katrin Schneeberger: C'est un conte de fées! Le taux de fluctuation à l'OFEV est en baisse depuis les années COVID. Avant, j'étais à l'Office fédéral des routes, j'ai travaillé pour les conseillères fédérales Doris Leuthard et Simonetta Sommaruga, maintenant je suis à l'Office fédéral de l'environnement avec le conseiller fédéral Rösti. Tous trois sont de fortes personnalités. Et il va de soi que les évaluations politiques du conseiller fédéral Rösti sont parfois différentes de celles de la conseillère fédérale Sommaruga.

Vous vous disputez souvent avec votre chef?

Qu'est-ce que c'est que cette question? Je travaille toujours de manière constructive avec mes supérieurs.

Rösti appartient à l'UDC. Dans ce parti, on trouve de nombreux négationnistes du climat.

Nos discussions avec le conseiller fédéral Rösti sont toujours basées sur des faits.

Pouvez-vous nous donner des informations sur l'éboulement de Blatten? Est-ce la faute du changement climatique?

Nous analysons les événements de Blatten en collaboration avec le canton du Valais. Cela prend du temps.

Peu après l'accident, on entendait déjà dire que le dégel du permafrost avait favorisé la tragédie.

Le permafrost est le ciment de nos montagnes. Il est présent sur environ 5% de la surface suisse, une proportion importante. Lorsque le permafrost dégèle, la montagne devient plus instable et les éboulements et les glissements de terrain sont plus fréquents. Nous devons nous y préparer.

Où le changement climatique se fait-il déjà sentir en Suisse ?

Partout. On voit les effets du changement climatique lors des inondations, mais aussi lors des éboulements et des incendies de forêt. En Valais, les forêts ont brûlé pendant 19 jours en 2023. Nous remarquons également le changement climatique dans l'agriculture ou dans la navigation, lorsque le niveau d'eau devient un problème. Le changement climatique ne concerne pas seulement les Alpes, mais aussi le Plateau, les villes et les agglomérations. En bref: nous sommes toutes et tous concernés.

La Suisse est-elle devenue plus vulnérable?

Oui. Les dangers naturels deviennent plus fréquents et plus intenses, la Suisse est également plus vulnérable en raison de la densité de sa population. Les inondations endommagent nos infrastructures, les personnes âgées souffrent de la chaleur. Les animaux et les forêts sont également touchés.

Vos experts ont rédigé un rapport sur les risques climatiques en Suisse. Qu'est-ce qui vous alarme le plus?

L'augmentation de la chaleur et de la sécheresse. Ce sont des phénomènes qui nous concernent tous et qui touchent également les habitants des villes.

Après Blatten, les montagnards sont considérés comme des victimes du changement climatique. Pourquoi les citadins sont-ils également touchés?

Les villes et les agglomérations sont fortement construites. L'eau a du mal à s'infiltrer en cas de fortes pluies. Aujourd'hui, la moitié des dégâts causés par les inondations sont dus à cela. De plus, dans les villes, il ne fait presque plus frais, même la nuit, en cas de canicule – les gens en souffrent.

Par quelles mesures atténuez-vous les risques climatiques?

Depuis peu, nous lançons des alertes en cas de sécheresse afin que les autorités et les secteurs économiques comme l'agriculture puissent se préparer. Et nous venons de lancer le projet «Adapt+», par lequel nous encourageons l'adaptation au changement climatique. La demande est très forte, et à moyen terme, elle sera probablement supérieure au montant disponible. Cet argent permettra de mettre en œuvre des projets réussis, par exemple des revêtements routiers d'un nouveau genre qui contribueront à rafraîchir les villes, ou à la plantation d'arbres résistants au climat qui pourront protéger les habitations, les routes et les voies ferrées des glissements de terrain.

Si ce sont surtout les villes qui sont concernées par le changement climatique, l'aménagement du territoire ne devrait-il pas être beaucoup plus radical?

La pression d'utilisation dans les villes est effectivement très grande, les villes s'agrandissent. Il est donc d'autant plus important que les différents aspects soient pris en compte le plus tôt possible dans l'aménagement du territoire – et pas seulement à la fin, lorsque tout est déjà construit. Mais cela se passe déjà très bien.

Depuis l'élection de Donald Trump, de nombreuses entreprises mettent la clé sous la porte de leurs programmes de diversité. Ressentez-vous également le backlash sur le thème de la durabilité?

Les préoccupations environnementales ont généralement plus de mal à se frayer un chemin qu'auparavant.

Vous battez-vous comme une lionne pour que la Suisse atteigne l'objectif zéro net en 2050?

Mon signe astrologique est effectivement celui d'une lionne (rires).

Mais le conseiller fédéral Rösti est aussi un lion!

Vraiment? Je m'engage quotidiennement avec l'Office fédéral de l'environnement pour que la Suisse atteigne la neutralité climatique. L'objectif zéro net d'ici 2050 est notre mission, ancrée dans la loi et approuvée par le peuple! La protection du climat n'est pas une option pour nous.

La jeunesse climatique est devenue plus silencieuse. Est-elle suffisamment bruyante pour renforcer les préoccupations environnementales?

D'une manière générale, les jeunes ont le droit d'être un peu plus bruyants que les adultes.