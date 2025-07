Alpes, plateau, villes: tout le monde est concerné Des dangers naturels en hausse en Suisse à cause du climat

La directrice de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) lance un avertissement sur les risques liés au climat en Suisse. «Les dangers naturels deviennent plus fréquents et plus intenses et la Suisse devient plus vulnérable à cause de la densité de sa population».

Publié: 08:20 heures