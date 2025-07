Six semaines après l'éboulement du glacier du Birch au-dessus de Blatten (VS), les travaux de nettoyage du lac qui s'est formé se poursuivent. Le bois récolté par l'armée est brûlé tous les vendredis, en plein air.

La récolte de bois et de déchets sur le lac de Blatten devrait durer tout le mois de juillet. Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Six semaines après l’éboulement du glacier du Birch, au-dessus de Blatten (VS), le nettoyage du lac formé par la catastrophe se poursuit. Chaque vendredi, le bois charrié par l’éboulement est brûlé en plein air par l’armée.

«Sur décision de la commune de Blatten, prise après une pesée de tous les intérêts en présence et afin de répondre en priorité aux impératifs de sécurité, le bois flottant récupéré est, à titre exceptionnel, incinérés sur place, avec des mesures appropriées», confirme le Service valaisan de l'environnement (SEN) à Keystone-ATS. Il s'agit notamment d'utiliser un rideau d’eau, d'évacuer les cendres puis de contrôler la qualité de l’air.

«Les abords du lac ne sont pas accessibles aux camions et une évacuation par voie aérienne n’est pas réaliste compte tenu des volumes concernés, des coûts et nuisances que ceci engendrerait», résume le SEN. Des échantillons sont prélevés chaque jour et analysés pour détecter la présence de métaux lourds et de polluants organiques persistants (dioxines, HAP).