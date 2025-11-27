DE
Le site de stockage de déchets nucléaires à Stadel nommé «Terradura»

Le projet de stockage de déchets nucléaires à Stadel a trouvé son nom: «Terradura». Choisi parmi des milliers de propositions, ce nom vise à être concis et compréhensible dans toutes les langues nationales suisses.
Publié: 09:35 heures
Seraina Kauer, hydrogéologue, mesure le niveau de la nappe phréatique, dans la commune de Stadel, le 19 novembre 2024.
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse

Le site d'enfouissement des déchets nucléaires en couches géologiques profondes prévu à Stadel (ZH) s'appellera «Terradura». Le projet a été nommé ainsi après un vote auquel la population a pu participer. Plus de 3000 idées ont été soumises.

Un jury composé de représentants issus de la science et de l'administration a sélectionné cinq propositions parmi celles-ci. Au final, «Terradura» a récolté près de 40% des quelque 3500 votes, ont indiqué jeudi les personnes chargées de trouver un nom au projet. Les autres noms soumis au vote étaient «Atlasuisse», «Soluterra», «Peradina» et «Stadelnova».

Selon les responsables, il était important que le nom soit compréhensible et concis dans toutes les langues nationales.

