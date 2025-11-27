ATS Agence télégraphique suisse
Le site d'enfouissement des déchets nucléaires en couches géologiques profondes prévu à Stadel (ZH) s'appellera «Terradura». Le projet a été nommé ainsi après un vote auquel la population a pu participer. Plus de 3000 idées ont été soumises.
Un jury composé de représentants issus de la science et de l'administration a sélectionné cinq propositions parmi celles-ci. Au final, «Terradura» a récolté près de 40% des quelque 3500 votes, ont indiqué jeudi les personnes chargées de trouver un nom au projet. Les autres noms soumis au vote étaient «Atlasuisse», «Soluterra», «Peradina» et «Stadelnova».
Selon les responsables, il était important que le nom soit compréhensible et concis dans toutes les langues nationales.
