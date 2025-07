Les ventes du géant de la pharma Novartis cartonnent

Novartis annonce des résultats trimestriels impressionnants, marqués par une croissance de 12% du chiffre d'affaires. Le géant pharmaceutique suisse voit sa marge opérationnelle s'améliorer, atteignant 42,2%, grâce à des ventes plus élevées.

Le PDG de Novartis, Vasant Narasimhan, dans le Cross Hall de la Maison Blanche, le 30 avril 2025, à Washington Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le géant pharmaceutique Novartis est parvenu à accroître fortement ses recettes au deuxième trimestre. Le groupe bâlois relève ses prévisions en matière de résultat opérationnel. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est étoffé de 12% à 14,05 milliards de dollars, selon le communiqué paru jeudi. L'excédent d'exploitation (Ebit) de base a crû de 20% pour atteindre 5,92 milliards. La marge afférente s'est améliorée de 340 points de base à 42,2%, essentiellement tirée par les ventes plus élevées.

Le bénéfice net hors facteurs jugés non récurrents a grossi de presque 18% à 4,71 milliards. La copie surpasse le consensus AWP et s'inscrit dans le haut des projections des analystes consultés par l'agence. Le consensus s'articulait autour de 14 milliards pour le chiffre d'affaires, 5,70 milliards pour l'Ebit de base et 41,2% pour la marge afférente. Le bénéfice net de base était attendu à 4,6 milliards.