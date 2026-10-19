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CAS bilingue
Nouveau cursus en Suisse pour apprendre à gérer les crises

L’OFPP et l’Université de Fribourg dévoilent un CAS inédit pour former les leaders suisses à gérer crises, stress et décisions rapides. Une formation bilingue qui renforce la résilience face aux défis sécuritaires mondiaux.
Publié: il y a 4 minutes
Un nouveau CAS sur la gestion de crise sera proposé à l'Université de Fribourg (image prétexte).
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Diriger une équipe en situation de crise. C'est l'objectif d'un nouveau cursus d’études qui s’adresse aux responsables des organes de la protection de la population, des organisations de sauvetage et de secours ainsi que des infrastructures critiques.

Ce certificat d'études avancées (CAS) a été présenté lundi par l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) et par l’International Institute of Management in Technology de l’Université de Fribourg. Ces deux entités ont décidé d'unir leurs forces pour répondre à la détérioration de la situation sécuritaire internationale.

Le CAS vise à transmettre ou à renforcer plusieurs compétences de ses participants: piloter un état-major sous pression, structurer l’information et accélérer la prise de décision, communiquer avec impact, gérer le stress et renforcer la résilience, coordonner des acteurs multiples, faire face aux réalités de la crise, y compris la mort et la fin de vie, précise l'OFPP dans un communiqué.

Cette formation réunit des acteurs de multiples horizons et milieux professionnels. Elle se distingue par une approche orientée terrain et globale. En outre, elle permet aux participants d’étendre leur réseau professionnel stratégique. Cet aspect est fondamental, car lorsqu’il s’agit de maîtriser une crise, la collaboration est plus efficace si les partenaires se connaissent.

Ce cursus présente l’avantage d’être programmé en deux langues, français et allemand. Une crise nationale doit être surmontée au-delà des frontières linguistiques et ce dans une université située au centre de la Suisse, relève l'OFPP

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