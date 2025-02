L’Eurovision en Suisse approche, gare à ces cinq arnaques spéciales!

Non, Nemo ne veut pas vous emprunter 5000 francs

Nemo, lors de sa victoire à l'Eurovision. S'il vous écrit en privé sur Instagram, ce n'est sûrement pas lui. Photo: AP

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Les 13, 15 et 17 mai prochain, Bâle se transformera en Mecque de la variété en accueillant l'Eurovision 2025. La victoire de l'artiste suisse Nemo l'an passé a fait de notre pays l'organisateur de cette future édition.

Outre la fierté nationale, il faudra redoubler de vigilance face aux arnaques qui ne manqueront pas de passer en mode Eurovision. Deux Genevoises ayant réservé un hôtel à Mulhouse (F) spécialement pour l'occasion ont failli se faire avoir, révèle «20 minutes» le 10 février.

Des cybercriminels ont infiltré le système informatique de leur hôtel et demandé aux clients de payer pour confirmer leur séjour. «Les plateformes comme Booking sont beaucoup mieux protégées informatiquement que des hôtels», glisse à Blick l'eCop François. «Les pirates cherchent les failles les plus simples à exploiter!»

Voici donc cinq arnaques dont il faudra se méfier pour profiter sereinement du spectacle.

Faux billets pour l'Eurovision

Des escrocs profitent de l'engouement pour l'Eurovision en proposant de faux billets à des prix attractifs sur les plateformes en ligne. Les acheteurs, après avoir payé, ne reçoivent jamais les billets.

L'astuce est resservie à toutes les sauces. Le zoo de Zurich a par exemple découvert en être victime le 10 février. Un faux site propose des tickets, évidemment non valides. En marge de l'Euro 2024, les fans de la Nati ont aussi fait les frais des escrocs.

Phishing aux couleurs de l'Eurovision

Des courriels ou SMS frauduleux, prétendant provenir de l'organisation de l'Eurovision, invitent les destinataires à cliquer sur des liens pour gagner des lots spéciaux, comme des accès exclusifs. Ces liens mènent à des sites conçus pour voler des informations personnelles ou bancaires. La règle qui prévaut toujours: quand c'est trop beau pour être vrai, c'est faux.

Faux concours Eurovision sur les réseaux sociaux

Le concours de musique est le terrain parfait pour proposer toutes sortes de jeux frauduleux. Sur Facebook ou Instagram, les questions toutes simples qui rapportent gros, du genre: «D'où vient l'artiste suisse Nemo, Bienne ou Buenos Aires? Répondez vite pour gagner un vol en jet pour Bâle» doivent vous mettre la puce à l'oreille.

Les participants sont généralement invités à fournir des informations personnelles ou à payer des frais d'inscription. Mais ils ne reçoivent jamais les prix promis.

Arnaque à l'investissement Eurovision

L'image de Blick a été utilisée par des malandrins pour cette arnaque, et un lecteur alémanique a perdu une grosse somme par leur faute. Des propositions d'investissement frauduleuses prétendent offrir des parts dans des événements.

Les victimes investissent des sommes importantes, mais les projets sont fictifs. En marge de l'Eurovision, on imagine facilement le faux investissement dans un produit dérivé exclusif. Les escrocs jouent souvent sur l'urgence, et le concours musical est parfait pour cela: il ne se tient que sur trois jours, et n'a pas été organisé en Suisse depuis 1989.

Usurpation d'identité de célébrités de l'Eurovision

Ces dernières semaines, tout le monde a entendu parler d'Anne, arnaquée de 830'000 par un faux Brad Pitt, souffrant d'un cancer imaginaire. Vivement moquée sur les réseaux, son profil n'est pourtant pas si singulier que cela. La gentillesse et l'empathie peuvent amener à croire en la sincérité d'escrocs invétérés.

Par ailleurs, les malfrats exploitent très bien ces sensibilités. Ainsi, les messages privés d'artistes célèbres de l'Eurovision, demandant de l'argent pour des causes fictives ou des projets inexistants, ne doivent jamais être pris au sérieux. Même si votre compassion vous chatouille, il est peu probable que Nemo vous demande 5000 francs pour rentrer en taxi de Bâle à Bienne. Ne répondez pas.