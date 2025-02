Il n'est pas trop tard pour obtenir votre ticket pour l'Eurovision 2025

Une deuxième chance d'obtenir des billets pour l'Eurovision 2025 à Bâle s'ouvre le 27 mars. Seuls les inscrits avant le 10 janvier n'ayant pas encore acheté de billets pourront participer à cette vente sur ticketcorner.ch. On vous indique les informations nécessaires.

Une deuxième vague de vente de billets pour l'Eurovision aura lieu à Bâle, le 27 mars prochain. Photo: IMAGO/ANP

ATS Agence télégraphique suisse

Vous n'avez pas encore votre billet pour l'Eurovision 2025? Il est encore temps de vous procurer le votre! Une deuxième vague de vente aura lieu à Bâle, le 27 mars prochain. Mais attention. Seules les personnes préalablement inscrites peuvent tenter d'obtenir son ticket d'or.

En effet, les billets seront mis en vente sur ticketcorner.ch uniquement pour les personnes qui s'étaient préalablement enregistrées jusqu'au 10 janvier et qui n'ont pas encore pu en acheter, a indiqué lundi la SSR. Ticketcorner informera par courriel les personnes concernées en leur envoyant un code d'accès.

Des milliers de billets écoulés en quelques minutes

Le 29 janvier, près de 42'000 billets ont été vendus en sept minutes pour les spectacles en direct et les billets pour les shows en avant-première ont été vendus en 20 minutes. En raison de la forte demande, les organisateurs rappellent qu'il faut éviter d'acheter des billets sur des plateformes tierces. La validité des billets achetés sur des plateformes tierces ne peut pas être garantie. Le programme du Concours Eurovision (ESC) commencera le 11 mai par la cérémonie d'ouverture, les demi-finales auront lieu le 13 mai et le 15 mai et la finale est agendée au 17 mai.