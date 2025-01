Louane chantera pour la France à l'Eurovision 2025

1/2 L'artiste française Louane lors à la 26e édition de la cérémonie des NRJ Music Awards à Cannes, le 1er novembre 2024. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

«Je suis sûre que tu es fière, que tu regardes de loin, alors tu sais quoi? Je vais le faire pour nous, je vais le faire pour nos rêves: je vais représenter la France à l'Eurovision», a annoncé l'interprète de «Secret» et autres tubes pop, dans un message vidéo posté sur son compte Instagram (1,2 million d'abonnés).

Anne Peichert - alias Louane - fait ici référence à sa mère, décédée d'un cancer en 2014. Sa vidéo est illustrée par des photos de famille d'elle, enfant puis adolescente déjà passionnée de musique.

«Je me rappelle de toutes ces soirées, des paillettes dans mes yeux chaque année, on ne pouvait rater ça pour rien au monde», se remémore aussi Louane, en voix off de cette vidéo d'annonce.