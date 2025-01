Le casting pour présenter l'Eurovision à Bâle ne plait pas à tout le monde

Avec Michelle Hunziker, Hazel Brugger et Sandra Studer, trois Suisses-allemandes présenteront le Concours Eurovision de la chanson. Et cela suscite de nombreux commentaires.

1/6 Sandra Studer, Michelle Hunziker et Hazel Brugger, trois Suisses-allemandes, présenteront l'Eurovion 2025 à Bâle. Photo: STEFAN BOHRER

Michel Imhof

«Celebrate Diversity» – «Célébrons la diversité» – était le slogan du Concours Eurovision de la chanson 2017 à Kiev. Cette diversité manque toutefois à certains lorsqu'ils regardent les trois présentatrices du Concours 2025 à Bâle. Avec Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger, ce ne sont pas seulement trois femmes hétérosexuelles qui présentent l'Eurovision, mais aussi trois Suisses-allemandes. Et les Romands? Tant pis pour nous!

«L'événement est devenu une manifestation suisse-allemande», explique le réalisateur vedette Max Sieber, qui a notamment été responsable des succès d'audience de la SRF comme «Benissimo» et «Teleboy». «Toutefois, en 1989, c'était l'inverse.»

En 1988, Atilla Sereftug, d'origine turque, et Nella Martinetti (1946-2011), Zurichoise d'adoption, avaient écrit la chanson gagnante de l'Eurovision chantée par Céline Dion, et l'événement s'était finalement déroulé à Lausanne avec deux Romands comme présentateurs. La Miss Suisse 1982, Lolita Morena, et le journaliste de télévision Jacques Deschenaux ont animé l'émission. «A l'époque, l'Eurovision aurait dû avoir lieu en Suisse alémanique, selon moi. Mais il en a été autrement», explique Max Sieber.

«Le fait qu'il n'y ait pas d'homme me dérange»

Cette année, avec Nemo, c'est l'artiste originaire de Bienne qui a amené l'Eurovision à Bâle. Et la SRF étant responsable de la sélection. «Au début, je pensais que Genève prendrait la main. Mais Bâle a assuré», se félicite Max Sieber.

Il n'y a qu'un seul point qu'il critique dans le choix des animateurs. «Le fait qu'il n'y ait pas d'homme me dérange. J'avais parié à l'avance que Sandra Studer et Michelle Hunziker présenteraient l'événement avec Sven Epiney.» Sven Epiney a, tout comme Sandra Studer, beaucoup apporté à l'Eurovision. C'est pourquoi, selon lui, sa présence aurait eu du sens.

Des personnalités fortes

A la place, Sven Epiney anime l'événement de projection publique «Arena plus» dans le parc Saint-Jacques de Bâle, juste à côté de la halle Saint-Jacques où se déroulera le concours. C'est dans ce lieu qu'il interviendra avec la présentatrice romande Mélanie Freymond, en commentant la grande finale de l'Eurovision et en attribuant les points suisses.

De plus, comme les autres années, il s'occupera de l'Eurovision pour le public de la SRF. «Je me réjouis parce qu'en commentant, je peux continuer avec passion ce que je fais depuis plusieurs années, tout en étant dans l'émission», confie Sven Epiney.

Pour le casting des hôtes, la SRG SSR a examiné de nombreuses options. «Nous avons eu, heureusement et comme prévu, de très nombreuses candidatures pour les tâches d'animation», explique Edi Estermann, Head of Communications ESC 2025. Pendant le processus de sélection, les qualités des animateurs ont été scrutées avec précision.

«L'accent a été mis sur des personnalités fortes, aux multiples facettes, qui incarnent la diversité culturelle, linguistique et professionnelle du pays. Il était également important que les hôtes aient une grande expérience du direct à la télévision ou sur scène, une bonne maîtrise de l'anglais et un lien étroit avec la Suisse», explique-t-il.

«Nous ne pourrions pas être plus heureux»

Traditionnellement, les hôtes du Concours de l'Eurovision sont intégrés dans des interludes durant la soirée. «Ainsi, on ne cherchait pas des présentateurs et des présentatrices purs, mais des hôtes qui apportent différents talents», explique Edi Estermann. Et d'ajouter: «Le trio de présentatrices incarne parfaitement toutes les exigences et nous ne pourrions pas être plus heureux avec cette sélection.»