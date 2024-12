Les premières images de la scène de l'Eurovision 2025 à Bâle dévoilées

Les organisateurs de l'Eurovision font le point sur l'aspect scénique et visuel de l'édition de l'année prochaine à Bâle. Ils donnent également les premières informations sur la vente des billets.

1/2 Le Concours Eurovision de la Chanson 2024 aura lieu à la Halle Saint-Jacques de Bâle. Le stade de football voisin, le parc Saint-Jacques, accueillera le soir de la finale une projection publique pour des dizaines de milliers de spectateurs. Photo: Keystone

Michel Imhof

À quoi ressemblera l'Eurovision 2025 à Bâle en mai? Lors d’une présentation ce lundi, les organisateurs ont dévoilé des détails concernant la scène, l’identité visuelle et sonore, ainsi que le processus entourant la billetterie.

Une scène innovante inspirée du couteau suisse

La scène, qui sera installée dans la Halle Saint-Jacques de Bâle, présente une structure unique conçue par le célèbre designer Florian Wieder. Elle est composée d’un long podium traversant la salle, se terminant par une barre transversale encadrée par une structure imposante qui s’élève jusqu’au plafond. Florian Wieder décrit cette création comme une «installation active», équipée de LED et conçue pour interagir en trois dimensions.

La scène fait penser à un couteau suisse et reflète la polyvalence et l’ingéniosité, chaque élément ayant plusieurs fonctions. Cette approche innovante promet une expérience visuelle exceptionnelle, tout en rendant hommage à un symbole emblématique de la Suisse.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Fusion de modernité et de tradition

L'aspect visuel et sonore de cet événement majeur a également été présenté lors de l'événement. Le son est inspiré de la culture suisse, mêlant des rythmes modernes inspirés d’événements comme la Street Parade à des éléments traditionnels tels que les sons de l’alphorn, du hackbrett et du yodel. Sous la direction artistique d’Artur Deyneuve, le thème central sera «Welcome Home» (Bienvenue chez vous), mettant en avant l’unité et l’amour à travers l’écoute mutuelle. Le slogan «Unity shapes love» illustre parfaitement cette idée.

Selon les coproducteurs de l'Eurovision, Reto Peritz et Moritz Stadler, les présentateurs de l'événement seront annoncés début 2025.

Billetterie et logistique

La billetterie ouvrira le 29 janvier 2025 sur le site ticketscorner.ch, avec une possibilité de préinscription dès maintenant pour sécuriser l’accès. Les prix varient entre 40 CHF pour les répétitions et 350 CHF pour les meilleures places lors de la finale.

Pour faciliter l’accès des fans, une collaboration avec les CFF prévoit environ 85 trains supplémentaires pendant l’événement, garantissant un transport public fluide.