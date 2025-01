ATS Agence télégraphique suisse

Environ 700 bénévoles sont recherchés pour participer à l'organisation du concours de l'Eurovision de la chanson (ESC), qui se tient à Bâle du 10 au 17 mai. Près de 7000 personnes ont déjà manifesté leur intérêt, en se préinscrivant.

Dès jeudi à 13h00, les personnes intéressées à participer à l'Eurovision de la chanson peuvent s'inscrire sur la plateforme de Swiss Volunteers www.swissvolunteers.ch, indiquent le Département présidentiel du canton de Bâle-Ville et la SRG SSR dans un communiqué commun. Le rôle des bénévoles est «essentiel pour créer une atmosphère chaleureuse et accueillante dans la ville hôte de Bâle».

La tâche des bénévoles sera variée: de l'encadrement des délégations internationales à l'accueil des fans et des médias, en passant par la gestion des flux de visiteurs, l'assistance aux points d'information et d'enregistrement ou les activités logistiques, précisent les organisateurs. Cerise sur le gâteau: ils pourront jeter un coup d'oeil en coulisses et participer à une «expérience collective unique».

Au moins 18 ans

Toute personne âgée d'au moins 18 ans au moment de l'inscription et disponible durant dix jours au moins entre le 1er mai et le 20 mai 2025 peut déposer sa candidature. La sélection des bénévoles se fera sur la base de leur disponibilité et de leurs compétences, parmi lesquelles les connaissances linguistiques ou leur familiarité avec Bâle et ses environs.

Une préparation complète attend les bénévoles. Outre une formation, les volontaires seront nourris et recevront des vêtements pour leur mission, qu'ils pourront conserver. Les exigences varient en fonction du domaine d'intervention: pour certains postes, un entretien est organisé au préalable.

La Suisse accueille cette année le concours après à la victoire de l'artiste biennois Nemo à Malmö en Suède l'an dernier. La finale aura lieu le 17 mai à la Halle St-Jacques de Bâle.