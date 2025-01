Les grands événements prévus cette année en Suisse vont mettre à contribution les CFF. L'ex-régie fédérale prévoit 1600 trains spéciaux, contre 650 l'an dernier, et plus de 2000 interventions d'assistance clientèle.

La combinaison de ces évènements et des grands chantiers en cours, «constitue un défi» pour les CFF. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

A eux deux, l'Euro féminin de football et le Concours Eurovision de la chanson devraient attirer près de 900'000 visiteurs, rappellent les CFF mardi dans un communiqué. L'entreprise organisera donc environ 300 trains spéciaux pour les fans de foot et 85 pour les amateurs de chant.

Deux fêtes fédérales attireront également la foule: une cinquantaine de trains spéciaux sont prévus pour celle de gymnastique, à Lausanne du 12 au 22 juin, et 160 pour celle de lutte et de jeux alpestres à la fin août à Mollis (GL). Des trains spéciaux sont aussi prévus pour les événements récurrents comme la Street Parade de Zurich, les Swiss Skills à Berne ou différents festivals et concerts.

Au total, près de 1400 événements sont prévus cette année en Suisse. La combinaison de ces dates et des grands chantiers en cours, comme la fermeture totale de huit semaines entre Fribourg et Berne (du 28 juin au 24 août), «constitue un défi» pour les CFF, relèvent-ils. En plus des trains spéciaux, de nombreux trains réguliers sont prolongés par des voitures ou des compositions supplémentaires.