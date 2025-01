Il a fallu un tir pour que Naomi Luyet devienne l'espoir de la Suisse

Son but contre la France fait de l'adolescente le prochain espoir suisse. Au sein de l'équipe nationale et à Young Boys, elle est connue pour faire partie du duo «Tic et Tac».

1/8 Cinq sélections avec l'équipe nationale suisse – et Naomi Luyet est déjà une possible figure de proue pour l'Euro à domicile de 2025. Photo: TOTO MARTI

Florian Raz

Bien sûr, l'histoire doit commencer par ce tir. Avec ce rêve de but. Une trajectoire peinte dans le ciel nocturne genevois. La gardienne française qui s'étire en vain. Le ballon qui caresse encore doucement le bord inférieur de la barre avant d'atterrir dans le filet.

Un tel moment peut changer une vie. Avant cette 54e minute du match amical contre la France, Naomi Luyet est une adolescente qui joue dans la plus haute ligue suisse devant quelques centaines de personnes. Une jeune footballeuse qui travaille en plus à 50% dans la billetterie de Young Boys et dont seuls les connaisseurs du football féminin suisse se doutent de ce dont elle pourrait être capable.

Elle rate son premier contact avec le ballon

Mais le soir du 29 octobre arrive. Et la Valaisanne fait une entrée fracassante dans la conscience d'un plus large public. À la seconde où sa conclusion trouve exactement les quelques centimètres qui sont restés libres entre le gant droit de Constance Picaud et la barre transversale.

«Pour être honnête, j'ai raté le premier contact avec le ballon», sourit Naomi Luyet. Mais juste après cette petite erreur technique, elle montre pourquoi elle est actuellement considérée comme l'un des plus grands talents suisses.

La qualité la plus remarquable à ce moment-là n'est pas le changement de direction rapide avec lequel elle dépasse la Française Jade Le Guilly en dribblant. Et pas non plus sa technique de tir. Ce qui compte, c'est sa tête. «Je n'ai pas beaucoup réfléchi, se souvient Naomi Luyet en décrivant les moments précédant son but. Je me suis dit: maintenant, tu vas essayer.»

Ne pas réfléchir, faire, tout simplement. Cela semble simple. Et pourtant, c'est un état que de nombreux sportifs s'efforcent d'atteindre. Celui qui l'atteint régulièrement peut réussir de grandes choses.

Un beau style de jeu

Naomi Luyet ressent actuellement les effets de son but contre la France. Elle est plus souvent contactée sur Instagram. Parfois, on la reconnaît dans la rue. «Et qui sait, peut-être que sans ce but, cette conversation n'aurait pas eu lieu», dit-elle lors de sa rencontre avec Blick en décembre, quelques jours avant son 19e anniversaire.

L'excitation ne devrait que croître dans un avenir proche. Le 2 juillet, le coup d'envoi du premier match des Suissesses à l'Euro sera donné à Bâle. Cet événement doit permettre au football féminin de prendre son envol en Suisse. Et Naomi Luyet offre la surface de projection idéale, car son histoire se prête parfaitement au récit de ce renouveau.

D'autant plus qu'elle n'appartient pas seulement à une nouvelle génération de footballeuses suisses en raison de son âge. C'est aussi son style de jeu: elle est explosive, elle cherche le dribble, elle aime l'accélération. Et il n'y a pas de peur de conclure.

L'étoffe dont sont faits les rêves

Une adolescente qui vient de nulle part en apparence et qui, en plus, joue avec une telle fraîcheur et une telle excitation: c'est l'étoffe qui fait rêver. À l'inverse, cela peut aussi devenir un fardeau lorsque les commentateurs TV élèvent involontairement la voix à chaque fois qu'elle touche le ballon. Quand les gens dans le public attendent que quelque chose de spécial se passe tout de suite.

Mais Noami Luyet n'a pas l'air de se laisser déstabiliser si facilement. Elle prend les rendez-vous médiatiques et l'attention tant qu'elle est à son centre: «Peut-être qu'un jour viendra où plus personne ne s'intéressera à moi.»

C'est possible. Mais pour l'instant, il en va tout autrement. Enfin, l'ascension actuelle de la Valaisanne offre encore un autre aspect qui se laisse si merveilleusement raconter: actuellement, une autre adolescente, avec laquelle elle est amie depuis l'enfance, conquiert le cœur de la Suisse du football: Iman Beney.

Toutes deux grandissent dans la commune de Savièse. Elles se rencontrent en jouant au football, fréquentent la même école et font ensuite pratiquement chaque pas ensemble. Au centre de formation de l'Association suisse de football à Bienne, dans les équipes nationales suisses des moins de 18 ans, au FC Sion, enfin à Young Boys et dans l'équipe nationale suisse.

On les appelle «Tic et Tac»

Elles jouent ensemble depuis dix ans et vivent dans un appartement partagé à deux. Quand elles ne se voient pas, elles sont en contact permanent par message. Elles sont tellement inséparables qu'on les appelle «Tic et Tac». Naomi Luyet aime ce surnom: «Je pense qu'il nous correspond bien.»

Que deux des jeunes footballeuses suisses les plus prometteuses soient originaires de la même localité de 8000 habitants, qui plus est située dans les montagnes? Cela ressemble à une idée folle du destin. Mais à partir du moment où elles se rencontrent sur le terrain de football à l'âge de 9 ans, leur parcours commun prend tout son sens.

Dans les équipes de garçons où elles jouent, elles se donnent mutuellement des passes pour marquer leurs buts. Ensemble, elles quittent très jeunes le Valais pour passer cinq jours par semaine au centre de formation de Bienne. Elles sont un soutien et une inspiration l'une pour l'autre.

Elle était extrêmement timide et a pourtant quitté la maison à 12 ans

Quitter la maison à 12 ans est un grand pas pour Naomi Luyet. Chez elle, ce n'est pas seulement le jeune âge qui joue un rôle. Elle est aussi extrêmement timide: «J'avais du mal à m'exprimer. J'osais à peine parler aux gens que je ne connaissais pas déjà.»

L'un de ses anciens entraîneurs juniors s'est récemment souvenu dans «Le Nouvelliste» de conversations avec la jeune Naomi Luyet, au cours desquelles son intervention se résumait à deux mots exactement: «Oui» et «Non».

Et pourtant, pour la jeune fille de 12 ans, il était sûr qu'elle irait à Bienne. «Il n'y avait aucun doute, raconte-t-elle. S'il s'agissait de faire quelque chose pour le football, je le faisais.»

C'est d'autant plus étonnant qu'à l'époque, elle n'a pas de footballeuses professionnelles comme modèle: «Pour être honnête, je ne savais pratiquement rien du football féminin quand j'étais jeune.»

Sa mère est originaire du Japon

Bien que sa mère soit originaire du Japon, ce ne sont donc pas les succès des Japonaises lors des Coupes du monde de 2011 et 2015 qui la poussent vers ce sport. Petite fille, Naomi Luyet donne un coup de pied dans un ballon parce que son frère aîné Kenji le fait. Ensuite, elle continue simplement d'avancer. Sans se demander si elle pourrait un jour gagner de l'argent avec le football. Mais toujours avec l'objectif de faire le prochain pas.

Rien n'a changé à ce jour. Sauf que depuis un an, elle a un agent qui s'occupe de sa carrière. Elle a réussi sa maturité. Maintenant, elle veut se concentrer entièrement sur le football.

Et celui-ci ouvre de toutes nouvelles possibilités aux joueuses talentueuses. Dernièrement, Sydney Schertenleib, une jeune fille de 17 ans, est passée de GC au FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions.

Elle n'y a peut-être joué que dans la deuxième équipe. Mais le fait qu'une jeune Suissesse ait réussi à passer directement d'un championnat suisse peu renommé à ce qui est probablement le meilleur club du monde ouvre de nouvelles perspectives. Même pour des joueuses comme Naomi Luyet, qui pense: «Si Barcelone l'a fait, d'autres clubs en Suisse devraient peut-être aussi chercher à recruter des talents.»

La prochaine étape: l'Angleterre ou l'Allemagne

Naomi Luyet n'a pas établi de plan fixe pour sa carrière: «Mais il est clair que j'aimerais jouer à l'étranger dans un an ou deux.» Sachant qu'elle a des préférences claires: l'Angleterre ou l'Allemagne.

Là-bas, les championnats sont plus équilibrés qu'en France ou en Espagne, où quelques équipes de pointe dominent la ligue: «Et je pense qu'il est important pour son propre développement de suivre un rythme élevé et constant tout au long de la saison.»

Mais Naomi Luyet doit d'abord soigner une blessure à la hanche. C'est à cause d'elle qu'elle a manqué les deux derniers matches des Suissesses contre l'Allemagne et l'Angleterre. Le fait que son absence avant les matches soit annoncée comme une grosse perte par tous les médias suisses souligne son ascension fulgurante. Avant cela, elle n'avait joué que cinq fois pour l'équipe de Suisse.

Pendant les fêtes de fin d'année, elle se repose au Japon, où sa mère est retournée vivre. Ensuite, le compte à rebours pour l'Euro à domicile commencera bientôt. Naomi Luyet estime que la Suisse a de bonnes chances d'y participer de manière active après l'évolution positive sous la direction de la sélectionneure Pia Sundhage. «Nous avons montré que nous pouvions rivaliser avec les meilleures», dit la Valaisanne avec confiance.