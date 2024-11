Blick Sport

L'équipe de Suisse sort d'un stage extrêmement satisfaisant en cette fin octobre! Les Suissesses ont en effet tenu tête à l'Australie (1-1) avant de battre la France (2-1). Deux très bons résultats face à deux équipes de pointe, acquis qui plus est devant un total de 25'000 spectatrices et spectateurs en deux matches. L'Euro 2025, qui se déroulera l'été prochain dans tout le pays, peut être abordé de manière optimiste. Blick vous présente cinq joueuses à suivre dans l'optique de ce grand événement.

Ramona Bachmann (33 ans, 151 sélections)

Wolfsburg, Chelsea, Paris... Le parcours de Ramona Bachmann force le respect. Cette attaquant redoutable, très déterminée, possède une immense expérience et est toujours l'un des fer de lance de cette Nati. Elle sera un atout majeur lors du prochain Euro, tant pour ses qualités techniques que pour son indéniable leadership. En dehors du terrain, la Lucernoise est aussi une figure inspirante pour la communauté LGBTQ+, n’hésitant pas à prendre position pour l’égalité dans le sport. Elle n'hésite pas à partager des moments de vie intime sur les réseaux sociaux, où elle affiche son amour pour la gastronomie et la culture. Cet Euro est une magnifique occasion pour elle de briller à domicile et de s'offrir, peut-être, une sortie en beauté.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Alisha Lehmann (25 ans, 56 sélections)

Elle est la star incontestée de l'équipe de Suisse, non pas pour ses talents footballistiques, mais pour sa faculté à attirer un nouveau public et à faire parler du football féminin au-delà du terrain. Alisha Lehmann, attaquante bernoise de la Juventus, allie (un peu de) talent et (beaucoup de) popularité grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, où elle est suivie par des millions de fans. Sur ses réseaux, justement, elle alterne scènes de vie et moments de sport, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, et est bien consciente de son rôle d'ambassadrice. Bien que son apparence glamour attire l'attention, elle assurer rester très concentrée sur ses objectifs sportifs et souhaite ardemment participer à l'Euro 2025, elle qui a manqué l'édition 2022, assurant être «victime de fatigue mentale». Elle semble avoir parfaitement récupéré.

Photo: TOTO MARTI

Lia Wälti (31 ans, 121 sélections)

Autant Alisha Lehmann est exubérante, autant Lia Wälti incarne le professionnalisme à l'extrême. Capitaine dans l’âme, l'Emmentaloise est la cheffe d’orchestre du milieu de terrain suisse, elle qui joue pour le prestigieux club anglais Arsenal. Reine de la passe, sa vision du jeu lui fait tout voir avant tout le monde et sa discipline lui permet d'équilibrer le collectif et de diriger le tempo. Très respectée pour sa maturité et son calme, elle est aussi connue pour sa discrétion en dehors du football. Elle se concentre sur son rôle de leader, s’investissant pleinement pour que la Nati progresse. Son humilité et son professionnalisme en font une figure aimée des jeunes talents suisses, et tout le monde espère que cet Euro sera le fruit de ses années d’efforts et d’engagement.

Photo: Martin Meienberger/freshfocus

Naomi Luyet (18 ans, 5 sélections)

Elle a explosé à la face de la Suisse entière en marquant le but exceptionnel de la victoire face à la France mardi à Genève (2-1). La jeune Valaisanne, qui préfère l'attaque, s'est adaptée à son poste de piston gauche, plus défensif, et a brillé. Elle s'impose petit à petit en sélection et son talent lui autorise tous les espoirs. En dehors des terrains, Naomi est attachée à ses racines valaisannes et reste proche de sa famille, partageant volontiers des photos de la région sur ses réseaux. Pour elle, cet Euro à domicile est l'occasion de grandir aux côtés des meilleures et de confirmer son statut de joueuse à surveiller de près dans les années à venir. Et, qui sait, de marquer encore des buts incroyables comme celui de mardi! La jeune femme a du tempérament, de l'ambition, mais aussi une grande humilité et une belle envie d'apprendre. Pia Sundhage lui fait confiance et, si sa progression se confirme du côté de Young Boys, elle fera à coup sûr partie de la sélection pour l'Euro.

Photo: Pascal Muller/freshfocus

Iman Beney (18 ans, 3 sélections)

Quand tout le monde se dispute son appartenance, c'est plutôt bon signe! Les Valaisans disent: «Elle est à nous» et ils ont des sérieux arguments à faire valoir puisque la jeune attaquant est née à Savièse, mais dans le Nord vaudois personne n'oublie que la famille Beney vient d'Orbe et a «émigré» en Valais pour suivre la carrière de Nicolas, ancien gardien de but du FC Sion et papa d'Iman (et de Romeo, qui joue au FC Bâle). À seulement 18 ans, Iman est une étoile montante du football suisse et une grande amie de Naomi Luyet, avec qui elle évolue à Young Boys. Sa précocité, sa vitesse et son sens du but lui valent une attention particulière, et elle est souvent comparée aux plus grandes joueuses de son âge. Iman concilie études et sport de haut niveau, un équilibre qu’elle gère avec l’aide de ses proches. Très humble, elle voit l’Euro comme un défi et une chance de prouver sa place dans le football européen. Son objectif? Marquer les esprits... et faire vibrer la Suisse. Et évacuer la frustration née de son forfait pour la Coupe du monde 2023. A peine quatre jours avant la compétition, ses ligaments croisés s'étaient rompus et ses larmes avaient ému toute la nation.