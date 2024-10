Tout ce qu'il faut savoir savoir sur l'Euro 2025!

Lors de l'Euro 2022, la Nati est restée bloquée en phase de groupes. Photo: freshfocus 1/6

Lucas Werder

Quand le tournoi aura-t-il lieu?

Le match d'ouverture aura lieu le 2 juillet 2025 et la finale le 27 juillet 2025. Après la Coupe du monde de 1954 et l'Euro 2008 des hommes, c'est la première fois que la Suisse accueille un grand tournoi féminin. Lors de l'attribution, la Suisse s'est imposée face à la Pologne, à la France et à une candidature scandinave commune.

Où se dérouleront les matchs?

Les matchs se dérouleront dans les huit villes suivantes: Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Sion, Saint-Gall, Thoune et Zurich. Pendant la phase de groupe, trois matches seront disputés dans chaque ville hôte, les matches de la phase à élimination directe se dérouleront exclusivement à Bâle, Berne, Genève et Zurich. Le match d'ouverture et la finale auront lieu au Parc Saint-Jacques de Bâle. Au Wankdorf de Berne et à la Stockhorn-Arena de Thoune, le gazon synthétique sera temporairement remplacé par du gazon naturel pour le tournoi.

Comment se procurer des billets?

Au total, 720'000 billets sont disponibles pour l'ensemble du tournoi. La prévente débute ce mardi 1er octobre, 250'000 billets seront disponibles à partir de 12 heures. Pour obtenir des billets, il faut s'inscrire sur le site Internet de l'UEFA correspondant. La vente se fera selon le principe du «premier arrivé, premier servi». Les packs d'hospitalité seront disponibles à partir de la mi-novembre.

Combien coûte un billet?

Les billets sont nettement moins chers que lors du tournoi masculin de l'été dernier. Dans la catégorie la moins chère, un billet ne coûte que 25 francs, et 30 francs pour le match d'ouverture et la finale. Les billets de la catégorie la plus élevée oscillent entre 40 et 90 francs.

Quels pays participeront?

Outre la Suisse, déjà qualifiée en tant que pays hôte, huit autres équipes ont jusqu'à présent pu s'assurer un ticket pour les championnats d'Europe. L'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Italie, les Pays-Bas, le Danemark et l'Islande seront de la partie à coup sûr. Les sept dernières places seront déterminées lors de deux tours de barrage qui se dérouleront fin octobre et fin novembre.

Quel est le mode de fonctionnement du tournoi?

Depuis 2017, 16 équipes participent au championnat d'Europe. Les matchs se déroulent en quatre groupes de quatre, dont les deux premiers se qualifient pour les quarts de finale. Au total, 31 matchs seront disputés.

Quand aura lieu le tirage au sort?

Les groupes du championnat d'Europe seront tirés au sort le 16 décembre à Lausanne. En tant que pays hôte, la Suisse sera placée dans le pot 1 avec trois autres équipes de premier plan.

Qui fait partie des favoris?

Les tenantes du titre anglaises ont dû se contenter de la deuxième place derrière la France lors des qualifications. Mais les «Lionnes» seront redoutables. Les équipes favorites pour le titre sont toutefois l'Espagne, championne du monde, et l'Allemagne, championne d'Europe en titre (huit titres).

Quelles sont les chances de la Suisse?

Selon le tirage au sort, la Nati aura besoin d'un exploit pour se qualifier pour la première fois pour un quart de finale de l'Euro. Lors des deux précédentes participations, en 2017 et 2022, la phase de groupes a été synonyme de fin de parcours.

Qu'espère l'ASF de ce tournoi?

Le «WEURO-Legacy» de l'Association suisse de football vise trois domaines de développement. Dans le domaine du football d'élite, l'ASF veut notamment augmenter l'intérêt pour la Women's Super League locale et doubler le nombre de spectateurs d'ici 2027. Dans le domaine du football de base, le nombre de filles et de femmes jouant au football en Suisse doit passer de près de 40 000 à 80 000 et le nombre de femmes fonctionnaires de 2500 à 5000 dans le même laps de temps. L'ASF veut également doubler le nombre de femmes occupant des postes de décision dans le paysage footballistique suisse.