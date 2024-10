Âgée de 18 ans, Naomi Luyet a offert la victoire à la Suisse contre la France mardi grâce à une merveille de frappe enroulée. La Valaisanne l'assure pourtant: elle a déjà marqué un plus beau but! Rencontre avec le plus grand talent du football suisse de demain.

Le plus fou? Ce n'est même pas son plus beau but!

Le plus fou? Ce n'est même pas son plus beau but!

Naomi Luyet, 18 ans et un talent fou! Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel coup de canon! A 18 ans, Naomi Luyet a offert la victoire à la Suisse contre la France mardi à la Praille devant 10'800 spectatrices et spectateurs, dont de très nombreux enfants. La Valaisanne, originaire de Savièse, a envoyé une merveille de frappe dans la lucarne des Bleues à la 54e et avouait avoir ressenti «un sentiment incroyable» en voyant sa frappe terminer au bon endroit.

Son plus beau but? Même pas!

«J'ai pris ma chance et ça a fonctionné! J'ai vu l'espace, j'ai tiré et j'ai fait le bon geste. C'est indescriptible», souriait-elle, très tranquille à l'heure de l'interview avec dix caméras et micros face à elle. A 18 ans, la joueuse d'YB a tout l'avenir devant elle, mais surtout une belle dose de confiance. «Si c'est mon plus beau but? Non, j'en ai déjà marqué un mieux contre GC!», lâchait-elle avec une franchise désarmante.

«Elle est comme ça! Franchement, elle mérite ce but. Elle symbolise parfaitement le talent et la jeunesse qu'il y a dans cette équipe. Elle n'a pas trop réfléchi, elle a laissé parlé son insouciance. C'est encore plus beau», assure Sandrine Mauron, auteure d'une prestation très solide à mi-terrain.

Un poste plus défensif que d'habitude

Si Naomi Luyet a inscrit ce but magnifique, en piquant depuis la gauche et en enroulant ce ballon, c'est aussi car elle évoluait dans une position inhabituelle, celle de piston gauche, la Suisse évoluant avec une défense à trois. «C'est vrai, j'avais un poste plus défensif aujourd'hui. C'est un choix tactique et ça a très bien fonctionné. Mais c'est vrai que personnellement je préfère être plus haut», relevait-elle. Face aux Bleues mardi, elle a dû boucler son côté mais aussi se projeter en contre-attaque, ce qu'elle a magnifiquement fait.

«Le message de la coach, c'était de défendre en bloc, d'être compactes. On a été soudées, on s'est bien battues. Et on a remporté cette belle victoire», relevait encore la Valaisanne. Et en ce qui concerne son insouciance? «Je ne me pose pas la question. Je profite du moment.»

Viola Calligaris, Ramona Bachmann, Naomi Luyet et Sandrine Mauron fêtent l'ouverture du score: le groupe suisse vit bien! Photo: Pascal Muller/freshfocus

Son entraîneure Pia Sundhage, elle, s'en pose un peu plus et s'est montrée satisfaite de sa performance. La Suédoise, qui a dirigé les meilleures joueuses du monde au cours de sa riche carrière, voit un potentiel énorme dans la nouvelle génération suisse, dont Naomi Luyet fait partie. «Elle a beaucoup défendu aujourd'hui et mis ce but splendide. Elle progresse chaque jour, c'est ce que j'entends du côté de Young Boys aussi. Quelle est sa limite? L'important, c'est qu'elle continue à grandir, qu'elle s'améliore de jour en jour. Plusieurs de ces jeunes joueuses seront avec nous à l'Euro 2025 et pourront préparer la Coupe du monde 2027. Le football suisse a un avenir radieux, c'est un moment très excitant et je suis très heureuse d'en faire partie.»