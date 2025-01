«Je ne suis ni folle ni naïve»: Anne sort du silence et tire à boulet rouge sur TF1

«Je ne suis ni folle ni naïve»: Anne sort du silence et tire à boulet rouge sur TF1

1/2 Anne escroquée de 830'000 euros souhaite rétablir la vérité. Photo: YT / Legend

Solène Monney Journaliste Blick

Nouveau rebondissement dans l’affaire d’Anne, une quinquagénaire française escroquée de plus de 830'000 euros par un imposteur se faisant passer pour Brad Pitt. Son histoire, diffusée dans «Sept à Huit» le dimanche 12 janvier, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant moqueries et incompréhension face à la prétendue naïveté de cette femme de 53 ans. Les internautes ont notamment tourné en dérision les photomontages grossiers envoyés par l’escroc prétendant être la star hollywoodienne.

Mais Anne n'a pas dit son dernier mot. Dans une vidéo de l'émission «Legend» présentée par Guillaume Pley, elle réplique avec véhémence: «Je suis en colère face à sept à huit, TF1 qui a osé faire une chose pareille parce qu'on ne retient qu'une chose, c’est: 'Anne était amoureuse d’un faux Brad Pitt.' Mais ce n’est pas ça, l’histoire!» Elle reproche à l'émission d'avoir voulu «salir son image». Seulement 24 heures après la diffusion du reportage la chaîne française a choisi de le retirer pour lutter contre le cyberharcèlement.

«Pas folle ou niaise»

La mère de famille tient tout d'abord à rétablir la vérité: «Je ne suis ni folle ni naïve, contrairement à ce que certains affirment sur les réseaux sociaux. J’ai juste voulu aider une personne et, je me suis faite avoir, je le reconnais. » Pour elle, il était important de témoigner: «Je ne suis pas la seule dans ce cas-là.»

Quant à sa perception des photomontages, les explications d'Anne restent quelque peu floues. Elle reconnaît avoir identifié le caractère «fake» des images. Mais pourquoi alors ne pas avoir coupé court? «Si vous aviez été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient gentiment et vous dit des mots que vous n'avez jamais entendu de votre propre mari... eh bien oui, on tombe dedans.»

«J'ai vécu un enfer»

La quinquagénaire poursuit son récit et raconte avoir tenté à plusieurs reprises de mettre un terme à cette relation virtuelle. Mais chaque fois, l’homme revenait à la charge. Pire, il semblait jouer habilement sur ses émotions et sa culpabilité. «Le faux docteur disait: ‘Il a avalé tous les cachets. A cause de votre message, il est dans le coma. Il a voulu se suicider.’ J’ai vécu un enfer», témoigne-t-elle, visiblement encore marquée.

Pour cette décoratrice d’intérieur, le sujet de la maladie constitue une faille émotionnelle profonde. «Savez-vous ce que c’est que d’avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque», confie-t-elle, la voix chargée d’émotion. L'escroc qui se faisait passer pour Brad Pitt disait être atteint d'un cancer du rein pour lui soutirer encore plus d'argent.

Anne assure qu'elle reviendra

Aujourd'hui, la quinquagénaire déclare avoir tout perdu. «Je n'ai plus de toit, ma vie c'est un box de 6 m² avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie», précise-t-elle.

Elle conclut la vidéo: «Mesdames et Messieurs, je vous dis au revoir. Et je vous dis par contre à très bientôt parce qu'on va se revoir très bientôt.» Il semblerait donc que ce ne soit pas la fin de cette triste histoire.