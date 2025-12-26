DE
L'opération se poursuit
Nez Rouge a raccompagné plus de 9000 personnes à Noël

Le service de transport à domicile Nez Rouge a ramené 9134 personnes chez elles en toute sécurité à Noël. 766 bénévoles ont effectué plus de 5000 trajets les 24 et 25 décembre, a annoncé Nez Rouge vendredi. L'opération se poursuit durant la nuit de la Saint-Sylvestre.
Publié: il y a 50 minutes
Grâce à Nez Rouge, plus de 9000 personnes ont été conduites à bon port à Noël. (archives)
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Nez Rouge a raccompagné 9134 personnes en toute sécurité à Noël. Au total, 766 bénévoles ont assuré plus de 5000 trajets les 24 et 25 décembre, a indiqué l’organisation vendredi. L’opération se poursuivra durant la nuit de la Saint-Sylvestre.

Nez Rouge est un organisme sans but lucratif, porté par des milliers de bénévoles. Le service est gratuit, mais non garanti, puisqu'il est soumis aux conditions climatiques, à l’affluence, au nombre de bénévoles et de véhicules disponibles, rappellent les organisateurs.

La nuit de la Saint-Sylvestre est extrêmement chargée pour les équipes de Nez Rouge, il faut donc compter avec des temps d’attente importants. Il est prudent de prévoir une alternative.

