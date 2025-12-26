La police cantonale saint-galloise a dû jouer les videurs à Noël. Elle a reçu plusieurs appels de personnes souhaitant se débarrasser d'invités tenaces.

A Noël, la police de Saint-Gall appelé pour débarrasser les invités tenaces

ATS Agence télégraphique suisse

À Noël, la police cantonale saint-galloise a été sollicitée pour jouer les videurs. Plusieurs personnes l’ont appelée pour qu’elle intervienne face à des invités qui refusaient de partir.

Le communiqué publié vendredi ne détaille pas les interventions effectuées. Mais apparemment les appels aux forces de l'ordre ont eu l'effet escompté: «A l'arrivée de la patrouille, les gens se sont bien rendu compte que la soirée était finie», écrit la police.