ATS Agence télégraphique suisse
À Noël, la police cantonale saint-galloise a été sollicitée pour jouer les videurs. Plusieurs personnes l’ont appelée pour qu’elle intervienne face à des invités qui refusaient de partir.
Le communiqué publié vendredi ne détaille pas les interventions effectuées. Mais apparemment les appels aux forces de l'ordre ont eu l'effet escompté: «A l'arrivée de la patrouille, les gens se sont bien rendu compte que la soirée était finie», écrit la police.
