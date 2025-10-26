Le géant pharmaceutique bâlois Novartis annonce le rachat d'Avidity Biosciences. Cette acquisition stratégique dans le domaine des thérapies ARN vise à enrichir le pipeline de Novartis en traitements innovants pour les maladies neuromusculaires génétiques.

Novartis rachète une entreprise américaine novatrice dans les neurosciences

Novartis rachète une entreprise américaine novatrice dans les neurosciences

L'accord conclu par Novartis prévoit un prix de 72 francs par action pour le rachat d'Avidity Biosciences. (Archives). Photo: GEORGIOS KEFALAS

ATS Agence télégraphique suisse

Novartis va racheter une entreprise américaine active dans le développement de thérapies novatrices pour le traitement de maladies neuromusculaires. Un accord a été conclu avec Avidity Biosciences, indique le groupe bâlois dimanche dans un communiqué.

Novartis a conclu l'accord au prix de 72 dollars par action de la société américaine, précise le groupe. L'offre représente une prime de 46% par rapport au cours de clôture à Wall Street et elle valorise l'entreprise à environ 12 milliards de dollars, ajoute le géant bâlois.

Les compétences du groupe élargies

Avidity est basée à San Diego et développe des thérapies ARN novatrices pour le traitement de maladies neuromusculaires génétiques sévères. Avec la transaction, Novartis accède à une plateforme ARN différenciée et à plusieurs programmes de développement à un stade avancé, selon le groupe bâlois.

Ces programmes soutiendront la stratégie neuroscientifique du groupe et compléteront le pipeline actuel de candidats pour de potentielles thérapies de premier ordre, souligne Novartis.

Opération finalisée en 2026

L'opération implique que les programmes de précision cardiologique d'Avidity soient transférés dans une nouvelle entreprise (Spinco). Pour dix actions Avidity détenues, les actionnaires de la société américaine recevront une action de la Spinco et/ou un paiement en cash si des actifs de la Spinco sont vendus, détaille Novartis.

Les conseils d'administration des deux entreprises recommandent d'accepter la transaction à l'unanimité. L'opération est soumise à l'approbation des autorités concernées et des actionnaires d'Avidity. Elle doit être finalisée dans le courant du premier semestre 2026.

Novartis prévoit que l'acquisition entraînera une augmentation de la croissance du chiffre d'affaires de 5 à 6% pour la période 2024-2029. Jusqu'à la finalisation, les deux entreprises restent indépendantes.