Des préparations pour nourrissons de Nestlé, Danone et Lactalis ont provoqué des diarrhées et des vomissements. Le directeur adjoint de l’Office fédéral de la sécurité sanitaire des aliments promet une enquête.

Raphael Rauch

Michael Beer, que souhaitez-vous dire aux jeunes parents qui ont un besoin urgent de lait infantile pour leur bébé?

Je comprends l’inquiétude des parents. La sécurité est primordiale, surtout en matière d’alimentation infantile. La bonne nouvelle, c’est que les produits concernés ont été retirés du marché. Nous n’anticipons pas d’autres rappels massifs. Les parents qui achètent actuellement du lait infantile en magasin n’ont aucune raison de s’inquiéter.

Et s'ils ont encore du lait pour bébé à la maison?

Dans ce cas, il est impératif de le faire vérifier. Sur notre site web, vous trouverez les indications nécessaires pour savoir quels produits sont concernés. La date de péremption et le numéro de lot permettent de vérifier si le lait est encore consommable ou non. En cas de doute: jetez-le.

Comment des substances aussi dangereuses ont-elles pu se retrouver dans des aliments pour bébés?

On l’ignore toujours. Les fabricants supposent que de la céréulide était contenue dans une huile provenant de Chine, laquelle est ajoutée aux préparations pour nourrissons durant leur fabrication. Cette toxine peut provoquer des nausées et des vomissements importants.

Qui était au courant de cette contamination, quand l'a-t-on découverte et pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que la marchandise soit retirée de la circulation?

L'entreprise Nestlé, la première à découvrir le problème, a fait savoir qu'elle avait identifié le problème début décembre. On a d'abord supposé qu'il provenait d'une chaîne de production néerlandaise. Cependant, les investigations ont révélé la présence de céréulide dans l'huile d'un fournisseur. C'est alors qu'a commencé le travail de fond pour déterminer dans quels lots de production l'huile contaminée avait été utilisée. Ce travail est complexe et de grande ampleur. Dès que les produits concernés ont été identifiés, les fabricants ont procédé à des rappels.

D'autres pays ont rappelé des produits dès la mi-décembre. Pourquoi cela a-t-il pris plus de temps en Suisse?

Les premières informations que nous avons reçues en décembre indiquaient que la Suisse n'était pas concernée. Mais vous pouvez être sûrs que nous avons fait pression pour que les fabricants de denrées alimentaires nous fournissent toutes les informations nécessaires. Dans certains cas, nous avons dû être très clairs et exiger ces données immédiatement. Des entreprises comme Nestlé, Danone et Lactalis sont légalement tenues de réagir sans délai, notamment au moindre soupçon de risque sanitaire.

Les fabricants ont-ils réagi immédiatement?

Nous ne pouvons pas encore l'évaluer à l'heure actuelle. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés, en collaboration avec les services cantonaux d'exécution, sur le retrait des produits concernés de la circulation. Des analyses en laboratoire sont menées en parallèle. La prochaine étape consistera à enquêter sur les événements de ces dernières semaines. S’il s’avère que les entreprises ont tardé à réagir ou ont manqué à leurs obligations de vigilance, elles s’exposeront à des amendes et à des poursuites pénales.

Que disent les laboratoires impliqués?

Vendredi, nous avions reçu des signalements de parents concernant un total de 15 cas possibles de maladie. Les laboratoires analysent le lait infantile, dans la mesure où il est encore en possession de ces familles. Ils vérifient s’il contient de la céréulide ou s’il existe une autre cause aux vomissements des bébés. Il est important pour nous d’obtenir des résultats fiables; c’est pourquoi nous avons demandé un deuxième test. Les premiers résultats seront disponibles la semaine prochaine. Cependant, il est important de noter que, même avec les résultats de laboratoire, il n’existe aucune preuve formelle que les bébés soient tombés malades à cause de la céréulide. Si la toxine est présente dans les produits, il s’agit d’une simple corrélation, et non nécessairement d’un lien de causalité.

Qu'est-ce qui vous révolte le plus?

Il est inacceptable que des toxines puissent contaminer des aliments sans intervention immédiate. En cas de risques potentiels pour la santé, un rappel massif doit être lancé sans délai – mieux vaut trop de rappels que pas assez. C’est particulièrement vrai en ce qui concerne les aliments pour bébés! Les fabricants doivent tout mettre en œuvre pour prévenir la contamination et contrôler plus rigoureusement leurs fournisseurs. La culture de la sécurité alimentaire doit progresser. En cas de doute, les produits doivent être rappelés immédiatement, sans investigations complémentaires interminables.

Danone s'est muré dans le silence pendant des semaines. La Fondation pour la protection des consommateurs vous reproche de ménager les multinationales. Êtes-vous trop clément avec le secteur?

Il est du devoir de la Fondation pour la protection des consommateurs de formuler des critiques. Je suis moi aussi insatisfait de la réaction des entreprises, surtout si tardive. Mais je vous assure que nous avons, en tant qu'autorité compétente, fait tout notre possible. Nous allons mener une enquête approfondie sur cette affaire.

Quelles sont vos exigences envers les PDG de Nestlé, Danone et Lactalis?

La sécurité alimentaire est notre priorité absolue. En cas de suspicion de contamination, nous exigeons le retrait immédiat des produits du marché. Certaines entreprises auraient pu réagir plus rapidement. Nous analysons la situation de près afin d’en tirer des enseignements pour l’avenir.

Cela signifie-t-il que Philipp Navratil, PDG de Nestlé, doit s'attendre à une réprimande?

Nous entretenons des relations respectueuses et rencontrons les acteurs concernés du secteur agroalimentaire au moins une fois par an. Mais oui, nous exprimons toujours clairement et sans ambiguïté nos attentes.

Pourquoi la Suisse a-t-elle réagi bien plus tard que les Pays-Bas ou l'Autriche?

Premièrement, l'implication de la Suisse n'est apparue qu'après des enquêtes approfondies. Deuxièmement, il nous arrive de recevoir les informations avec un certain retard, car nous ne sommes pas membres de l'UE. Les accords bilatéraux III sont essentiels pour la sécurité alimentaire. Actuellement, nous ne sommes pas pleinement intégrés au système de sécurité alimentaire. Avec l'accord de l'UE, nous aurions la garantie juridique de recevoir rapidement toutes les informations et de pouvoir participer aux décisions importantes.

Quels sont les inconvénients d'un renforcement des décisions de Bruxelles sur la sécurité alimentaire suisse?

Pour les consommateurs, mais aussi pour les groupes agroalimentaires suisses, je ne vois que des avantages à un potentiel accord avec l'UE. Les chaînes d'approvisionnement alimentaires sont déjà internationales. Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé. Plus les échanges d'informations sont rapides et précis, mieux c'est pour tout le monde.