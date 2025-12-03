La Haute Ecole spécialisée des Grisons propose une solution innovante pour les panneaux solaires en montagne. Le chauffage des installations permettrait de dégager la neige et d'augmenter la production d'électricité.

ATS Agence télégraphique suisse

Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit d'habitations en montagne seraient capables de fournir bien plus d'électricité en hiver. Pour cela, il faudrait simplement les chauffer durant les mois froids afin de dégager la neige qui les recouvre.

L'énergie utilisée pour chauffer les panneaux serait bien moindre que l'électricité qui pourrait être produite si les panneaux étaient débarrassés de leur couche de neige. C'est la conclusion à laquelle est arrivée une étude de la Haute Ecole spécialisée des Grisons (FH Graubünden).

Chaque kilowattheure (kWh) investi donne 5 kWh d'électricité solaire en plus, indique mercredi l'institution. La production d'électricité grâce à des installations photovoltaïques est un véritable casse-tête dans les régions de montagne, car les toits sont recouverts de neige de longues semaines, note encore la haute école.

Chauffer les panneaux avec leur électricité

Depuis de nombreuses années, les chercheurs à Davos essaient de trouver le meilleur moyen d'éliminer la neige qui se dépose sur les panneaux solaires. En chauffant les installations grâce à l'électricité qu'elles produisent, ils parviennent à faire glisser la couche de neige qui s'est formée.

Le projet de la haute école a analysé le bilan énergétique de ce chauffage des installations solaires en utilisant des données de l'hiver 2024/2025 à Davos ainsi que des données météorologiques. Cet hiver, d'autres données seront passées au crible, afin d'évaluer la durée de chauffage optimale requise.