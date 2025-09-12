DE
Des révélations explosives
Une crème suisse de Weleda aurait été testée dans les camps nazis

Weleda aurait produit une crème antigel à la demande d'un médecin nazi en 1943. Une historienne a retracé des échanges entre la firme suisse et le docteur Sigmund Rascher, faisant état de tests dans le camp de Dachau, révèle le média allemand «Spiegel».
Publié: il y a 53 minutes
Le siège social de Weleda à Arlesheim, canton de Bâle-Campagne, le 8 août 2012. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
LUISA_FACE.jpg
Luisa GambaroJournaliste

Une historienne allemande a fait une découverte explosive. La marque suisse de cosmétiques naturels Weleda aurait créé une crème à la demande des nazis, révèle le «Spiegel». 

Anne Sudrow a mené une étude – consultée en exclusivité par le média allemand – révélant des échanges de messages entre les experts de Weleda et le docteur Sigmund Rascher, médecin du camp de concentration de Dachau en Allemagne. En 1943, Sigmond Rascher aurait demandé à Weleda de «fabriquer un mélange spécial». La marque suisse aurait alors créé une crème antigel et le produit aurait été testé sur des prisonniers à Dachau. 

Des liens avec la Wehrmacht

Weleda aurait ensuite vanté les mérites de son produit auprès de la Wehrmacht, l'armée allemande, et recommandé de l'utiliser sur le front est des combats, relate «20 minutes». Par la suite, le docteur Sigmond Rascher aurait ordonné de supprimer ces messages compromettants. 

Face à ces révélations, Weleda affirme qu'elle mènera l'enquête sur son passé en s'appuyant sur l'étude d'Anne Sudrow. L'entreprise basée à Arlesheim (BL) dit avoir chargé dès 2023 la Société d'histoire des entreprises de réaliser une expertise sur ses activités passées en 2023. Les résultats ont été publiés l'année suivante.

