Accident en France
Un Suisse perd la vie, après une collision de motos

Dimanche après-midi, une collision entre deux motos a causé la mort d'un Suisse de 68 ans, en France, tout près de la frontière suisse. Deux autres Suisses ont été grièvement blessés.
Publié: 08:57 heures
L'accident a impliqué trois Suisses.
Photo: Shutterstock
Janine Enderli

Deux motos sont entrées en collision dimanche après-midi sur une route sinueuse à Mouthe, tout près de la frontière suisse. Trois Suisses sont concernés: un homme de 68 ans est décédé, tandis que deux autres personnes sont grièvement blessées. Il s'agit d'un homme de 67 ans et d'une femme de 62 ans. Tous deux ont été héliportés au Centre hospitalier universitaire de Besançon.

Comme le rapporte «L'Est Républicain», les conditions étaient défavorables lors de l'accident. Il y avait notamment beaucoup de brouillard à certains endroits, précise le journal local. 

Un accident violent

En raison de la violence de l'accident, plus d'une dizaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. La police est en train d'élucider la cause de l'accident. Des échantillons toxicologiques ont été prélevés sur toutes les personnes impliquées.

