Dimanche soir, alors que la cérémonie de clôture des Jeux olympiques touchait à sa fin, les spectateurs de la SRF ont eu droit à une scène inattendue. Micro ouvert par erreur, le commentateur alémanique a laissé échapper, ce qu’il pensait vraiment du spectacle.

«Quelle horreur, cette putain de cérémonie!» Le commentateur de la SRF commet une boulette en direct

«Quelle horreur, cette putain de cérémonie!» Le commentateur de la SRF commet une boulette en direct

Silja Anders

Dimanche soir, des millions de téléspectateurs ont suivi la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, retransmise en direct depuis Vérone. En Suisse aussi, l’événement était très attendu. Si les spectateurs branchés sur la RTS ont pu profiter des commentaires de Massimo Lorenzi, outre-Sarine, c’est le présentateur Stefan Hofmänner qui accompagnait le public alémanique tout au long de la soirée sur les antennes de la SRF.

D’abord, tout se déroule sans accroc. Le journaliste sportif commente la soirée, précise qu’Alina Müller porte le drapeau suisse et réagit aux images avec professionnalisme. Certes, il semble parfois hésiter face aux pays et à leurs drapeaux. Mais rien d’alarmant.

Enthousiaste, ça sonne différemment

Au moment de conclure, il lance: «Ciao, Rigoletto et à vous à la maison: adieu tout le monde!» La formule sonne comme un clap de fin officiel pour ces Jeux olympiques 2026. Enfin… pas tout à fait.

Les internautes restés connectés au livestream entendent soudain à nouveau sa voix. Cette fois, le ton est tout autre: on n'est plus dans le registre du commentaire en direct, mais plutôt dans ce qui s'apparente à un échange informel.

«Quelle horreur, cette putain de cérémonie. Merci, Pia (ndlr: productrice) Oui, c’est impossible à commenter, ce truc. Mais merci! Porte-toi bien. Salut!», lâche-t-il.. Le commentateur semble ainsi révéler ce qu'il pense vraiment de la cérémonie de clôture. Le hic? Son micro est encore allumé, ce dont il n'avait sans doute pas conscience au moment d'y aller de sa critique.

Très vite, les interrogations apparaissent. Comment une telle bévue a-t-elle pu se produire? Etait-ce à lui de couper son micro? Et que dit Stefan Hofmänner lui-même à ce sujet?

Interrogée par Blick, la SRF répond: «Stefan Hofmänner n'a fait sa déclaration qu'après la fin de la cérémonie de clôture. Les téléspectateurs de SRF zwei n'ont pas pu l'entendre, car ils étaient déjà passés à la publicité. «En raison d'une erreur technique, le livestream a en revanche continué après la fin de la cérémonie, ce qui a permis aux auditeurs d'entendre les propos du commentateur.

«Nous nous excusons pour cette déclaration»

La chaîne poursuit: «Nous nous excusons pour cette déclaration. Elle n'était pas destinée au public et a donc été retirée de l'offre en ligne. Pour le contexte: lors d'un échange avec la productrice, Stefan Hofmänner a expliqué après la cérémonie de clôture que le commentaire d'une telle fête était exigeant. Ceci parce que pendant la retransmission, il ne reste guère de temps pour permettre aux téléspectateurs de situer les éléments artistiques présentés.»

Ce n'est pas la première fois que la SRF oublie d'éteindre un micro après la fin d'une émission. La présentatrice Sandra Boner en sait quelque chose. Après une émission météo de la SRF en direct, on l'entend dire en off: «Bon, vent, vent, vent.»