Jérôme de Warzée, un humoriste belge bien connu, a compilé les excuses les plus absurdes invoquées par les athlètes olympiques de son pays après les JO de Milan et Cortina. Et il y a de quoi rire en effet...

Un humoriste belge se moque des excuses foireuses de ses athlètes olympiques

Un humoriste belge se moque des excuses foireuses de ses athlètes olympiques

Blick Sport

Une médaille! Et encore, de bronze, en relais mixte de short-track. C'est peu dire que la Belgique n'a pas été une nation dominatrice lors des Jeux olympiques qui viennent de se terminer du côté du nord de l'Italie.

Un humoriste belge bien connu nommé Jérôme de Warzée, qui est un peu l'équivalent de nos «deux Vincent de la RTS», a ainsi compilé les excuses les plus foireuses des athlètes de son pays et le résultat est assez savoureux.

«La neige était trop humide»

Les mots du skieur-alpiniste Maximilien Drion ont visiblement passablement amusé l'humoriste. «C’est vrai que dans un pays où il pleut onze mois par an, l’humidité nous prend toujours de court, Maximilien!», s'est-il moqué.

«La glace était sale»

L'excuse de Hanne Desmet (patinage de vitesse) l'a également inspiré: «Hanne, nous avons inventé les festivals dans le purin, nous sommes les maîtres du monde en cyclo-cross, car notre civilisation a été bâtie par la boue, et soudain, l’on deviendrait exigeants sur la propreté des sols?».

«La concurrence ne voulait pas combler le trou»

Bart Swings, patineur de vitesse piégé par un adversaire hollandais, a invoqué un problème tactique, ce qui a fait frissonner Jérôme de Warzée. «Penses-tu que Rocco Siffredi aurait fait carrière avec ce genre de raisonnements?»

«Le traîneau des pays les mieux classés était beaucoup plus rapide»

Et la spécialiste de skeleton Kim Meylemans, alors? «Lors du ratage de ton dernier examen écrit, c’est le stylo qui n’était pas assez bon?», a persiflé l'humoriste.



