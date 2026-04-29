Washington accuse Coop et Migros d'entraver l'accès des produits américains au marché suisse. Berne défend ses normes bio strictes et rejette les pressions sur les OGM et la viande intensive.

Trump critique Coop et Migros et met la pression sur la Suisse

Trump critique Coop et Migros et met la pression sur la Suisse

Solène Monney Journaliste Blick

L’administration de Donald Trump intensifie la pression sur la Suisse dans les négociations commerciales en cours. Dans un rapport officiel, Washington critique à la fois les normes strictes encadrant les produits bio et, pour la première fois, la position dominante des distributeurs Coop et Migros, lit-on dans «La Tribune de Genève» mercredi 29 avril.

Les Etats-Unis estiment que ces éléments constituent des «obstacles significatifs» à l’accès de leurs produits au marché suisse, en favorisant les marques locales. Même si Jamieson Greer, le représentant américain au commerce, ne nomme pas précisément les deux géants orange, il ne fait pas de doute qu'il les vise.

Berne inflexible

En toile de fond, les discussions sur un accord commercial entrent dans une phase décisive. Washington exige un assouplissement des règles, notamment sur les importations agricoles. Berne reste toutefois de marbre, invoquant les craintes des agriculteurs face à la concurrence américaine et le refus des consommateurs de produits comme les OGM ou la viande issue d’élevages intensifs.

Malgré certaines concessions suisses, les autorités américaines jugent l’ouverture du marché insuffisante. De leur côté, Coop et Migros contestent ces accusations, évoquant une concurrence accrue dans le commerce de détail et rappelant que leur priorité reste de répondre à la demande des consommateurs suisses, largement tournée vers les produits locaux.