Après un Noël sans grande neige, quel temps fera-t-il pour Nouvel An? Blick vous donne les prévisions météo d'un expert pour anticiper votre soirée du 31 décembre.

Le week-end s'annonce parfait pour le ski, mais Nouvel An sera glacial

Sandra Marschner

La nouvelle année arrive à toute vitesse. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à vos fameuses résolutions, ou alors de souffler un peu après les repas de Noël, ou encore de dévaler les pistes à ski. D'ailleurs, quel temps fera-t-il en cette fin d'année?

La météo ne changera pas beaucoup au début du week-end. «Il y a aura du brouillard en plaine, mais le temps sera ensoleillé et doux en montagne», nous explique le météorologue Klaus Marquardt de Meteo News. Aux alentours des 2000 mètres d'altitude, la température montera jusqu'à 7 degrés samedi, et jusqu'à 8 dimanche, selon le météorologue. Des conditions parfaites pour vous lancer sur les pistes, que vous soyez adeptes du ski ou du snowboard.

La neige arrive

Dimanche, l'air sec dissipera un peu le brouillard en plaine. Mais en début de semaine prochaine, les températures baisseront: «Il fera plus froid, surtout en montagne», explique Klaus Marquardt. Dès mardi, «des températures légèrement au-dessus du 0» sont à prévoir, les jours suivants s'annoncent gelés.

Si vous avez prévu d'admirer le feu d'artifice du 31 décembre, couvrez-vous! Car la nouvelle année apportera avec elle un changement de météo. Il pourrait même neiger un petit peu dans l'est de la Suisse.

Dès le 2 janvier, la météo deviendra vraiment glaciale. «Pendant les dix premiers jours du mois de janvier, un air plus froid s'abattra sur l'Europe», explique le météorologue. La neige devrait donc arriver en Suisse à partir du 2 janvier. Cette prédiction n'est pas «gravée dans le marbre», mais le début du mois de janvier s'annonce plus hivernal que jamais, explique Klaus Marquardt.