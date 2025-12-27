DE
FR

Prévisions de la semaine
Le week-end s'annonce parfait pour le ski, mais Nouvel An sera glacial

Après un Noël sans grande neige, quel temps fera-t-il pour Nouvel An? Blick vous donne les prévisions météo d'un expert pour anticiper votre soirée du 31 décembre.
Publié: 13:30 heures
1/7
Les températures douces en montagne nous offriront une météo de rêve sur les pistes de ski.
Photo: Keystone
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

La nouvelle année arrive à toute vitesse. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à vos fameuses résolutions, ou alors de souffler un peu après les repas de Noël, ou encore de dévaler les pistes à ski. D'ailleurs, quel temps fera-t-il en cette fin d'année?

A lire aussi
Un hiver glacial risque de s'abattre sur la Suisse
Un phénomène météo très rare
Un hiver glacial risque de s'abattre sur la Suisse
Un Noël ni blanc, ni au balcon. Mais rien n'est perdu pour la fin des vacances
De la neige début janvier?
Un Noël ni blanc, ni au balcon. Mais rien n'est perdu pour la fin des vacances

La météo ne changera pas beaucoup au début du week-end. «Il y a aura du brouillard en plaine, mais le temps sera ensoleillé et doux en montagne», nous explique le météorologue Klaus Marquardt de Meteo News. Aux alentours des 2000 mètres d'altitude, la température montera jusqu'à 7 degrés samedi, et jusqu'à 8 dimanche, selon le météorologue. Des conditions parfaites pour vous lancer sur les pistes, que vous soyez adeptes du ski ou du snowboard.

La neige arrive

Dimanche, l'air sec dissipera un peu le brouillard en plaine. Mais en début de semaine prochaine, les températures baisseront: «Il fera plus froid, surtout en montagne», explique Klaus Marquardt. Dès mardi, «des températures légèrement au-dessus du 0» sont à prévoir, les jours suivants s'annoncent gelés.

Si vous avez prévu d'admirer le feu d'artifice du 31 décembre, couvrez-vous! Car la nouvelle année apportera avec elle un changement de météo. Il pourrait même neiger un petit peu dans l'est de la Suisse.

Dès le 2 janvier, la météo deviendra vraiment glaciale. «Pendant les dix premiers jours du mois de janvier, un air plus froid s'abattra sur l'Europe», explique le météorologue. La neige devrait donc arriver en Suisse à partir du 2 janvier. Cette prédiction n'est pas «gravée dans le marbre», mais le début du mois de janvier s'annonce plus hivernal que jamais, explique Klaus Marquardt.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus